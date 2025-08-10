Fenerbahçe’nin Yeni Transferi Niko Jankovic: Anlaşma Tamamlandı İddiası
Transfer döneminin en hareketli takımlarından Fenerbahçe’nin, Hırvat ekibi Rijeka’da forma giyen Niko Jankovic’in transferini tamamladığı iddia edildi.
TRT Spor’da yer alan habere göre Niko Jankovic sağlık kontrolünden geçmek için kısa süre içerisinden İstanbul’a gelecek.
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nun transferi için çalışmalarını sürdürürken sürpriz bir isimle de anlaşıldığı ortaya çıktı.
Niko Jankovic’in kornerden attığı gol 👇
