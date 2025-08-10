Fenerbahçe’nin Yeni Transferi Niko Jankovic: Anlaşma Tamamlandı İddiası

TRT Spor’un iddiasına göre Fenerbahçe, 23 yaşındaki Hırvat oyuncu Niko Jankovic ile her konuda anlaştı. Fenerbahçe'nin Niko Jankovic için Rijeka'ya 5.6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay vereceği iddia ediliyor.

Geçtiğimiz sezon Hırvatistan Ligi’nde Niko Jankovic 34 maça çıkıp 8 gol ve 3 asistlik skor katkısı vermişti.