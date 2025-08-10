onedio
Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Niko Jankovic: Anlaşma Tamamlandı İddiası

Fenerbahçe
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.08.2025 - 11:05

Transfer döneminin en hareketli takımlarından Fenerbahçe’nin, Hırvat ekibi Rijeka’da forma giyen Niko Jankovic’in transferini tamamladığı iddia edildi.

TRT Spor’da yer alan habere göre Niko Jankovic sağlık kontrolünden geçmek için kısa süre içerisinden İstanbul’a gelecek.

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nun transferi için çalışmalarını sürdürürken sürpriz bir isimle de anlaşıldığı ortaya çıktı.

TRT Spor’un iddiasına göre Fenerbahçe, 23 yaşındaki Hırvat oyuncu Niko Jankovic ile her konuda anlaştı. Fenerbahçe'nin Niko Jankovic için Rijeka'ya 5.6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay vereceği iddia ediliyor.

Geçtiğimiz sezon Hırvatistan Ligi’nde Niko Jankovic 34 maça çıkıp 8 gol ve 3 asistlik skor katkısı vermişti.

Niko Jankovic’in kornerden attığı gol 👇

