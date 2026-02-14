Fenerbahçe'nin Panathinaikos Zaferi Sonrasında Saha İçi Karıştı

'Sevgili Fenerbahçeliler endişe edilecek bir durum yok, oyuncularımızın hepsi iyi. Gerekli önlemler alındı. Maç sonu yaşananlar ile ilgili şikayetlerimizi yaptık. Durumun takipçisi olacağız. Bugün bizi burada desteklemeye gelen taraftarlarımıza ve herkese çok teşekkürler. İyi ki varsınız.'