Fenerbahçe'nin Panathinaikos Zaferi Sonrasında Saha İçi Karıştı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.02.2026 - 09:12

EuroLeague’deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 28. hafta mücadelesinde Yunanistan deplasmanında Panathinaikos’u Wade Baldwin’in bitime 2,5 saniye kala bulduğu basketle mağlup etti. Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos’u mağlup eden temsilcimiz Fenerbahçe’nin zaferi sonrasında saha içi karıştı. Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci yaptığı açıklamada, 'Sevgili Fenerbahçeliler, endişe edecek bir durum yok. Oyuncularımızın hepsi iyi, gerekli önlemler alındı.' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin Panathinaikos zaferi sonrasında saha içinde yaşananlar 👇

Tarık Biberovic’in maç sonu röportajını engellemeye çalıştılar.

Tarık Biberovic’in maç sonu röportajını engellemeye çalıştılar.

Temsilcimiz Fenerbahçe, Wade Baldwin’in son saniye basketi ile Panathinaikos’u 85-83 yenerken, maç sonunda yaşananlar gündem oldu.

Maç bitiminde Fenerbahçeli oyuncuların üzerine yürüyen Mathias Lessort, koridorda da oyunculara yöneldi.

Attığı 26 sayı ile zaferin mimarlarından olan Tarık Biberovic röportaj için alana geldiğinde ise kameraların önüne geçerek röportajı engellemeye çalıştı.

Fenerbahçe'ye zaferi getiren son saniye basketi 👇

Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci’nin paylaşımı 👇

twitter.com

'Sevgili Fenerbahçeliler endişe edilecek bir durum yok, oyuncularımızın hepsi iyi. Gerekli önlemler alındı. Maç sonu yaşananlar ile ilgili şikayetlerimizi yaptık. Durumun takipçisi olacağız. Bugün bizi burada desteklemeye gelen taraftarlarımıza ve herkese çok teşekkürler. İyi ki varsınız.'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Salih Sezer

Gergine selam olsun :)

Mertcan Aygün

Fenerbahçe arifeyi gösterir bayramı göstermez 💛💙

houseof

Başkanın ne ki oyuncuları ne olsun hazımsızlar