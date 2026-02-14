Fenerbahçe'nin Panathinaikos Zaferi Sonrasında Saha İçi Karıştı
EuroLeague’deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 28. hafta mücadelesinde Yunanistan deplasmanında Panathinaikos’u Wade Baldwin’in bitime 2,5 saniye kala bulduğu basketle mağlup etti. Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos’u mağlup eden temsilcimiz Fenerbahçe’nin zaferi sonrasında saha içi karıştı. Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci yaptığı açıklamada, 'Sevgili Fenerbahçeliler, endişe edecek bir durum yok. Oyuncularımızın hepsi iyi, gerekli önlemler alındı.' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe’nin Panathinaikos zaferi sonrasında saha içinde yaşananlar 👇
Tarık Biberovic’in maç sonu röportajını engellemeye çalıştılar.
Fenerbahçe'ye zaferi getiren son saniye basketi 👇
Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci’nin paylaşımı 👇
Gergine selam olsun :)
Fenerbahçe arifeyi gösterir bayramı göstermez 💛💙
Başkanın ne ki oyuncuları ne olsun hazımsızlar