onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
, Fenerbahçe
Fenerbahçe-Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Fenerbahçe-Galatasaray Maçı Nereden İzlenir?

Fenerbahçe-Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Fenerbahçe-Galatasaray Maçı Nereden İzlenir?

Fenerbahçe galatasaray
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
26.11.2025 - 13:03

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında derbi heyecanı yaşanacak Yılın en önemli karşılaşmalarından biri olan derbi, ligin en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçın bilet fiyatları kadar, maç saati ve yayın kanalı da merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? Derbi saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir?

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe - Galatasaray Maçı Ne Zaman?

Fenerbahçe - Galatasaray Maçı Ne Zaman?

Türkiye'nin futbol ligi Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında, iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Bu önemli maç, ligdeki heyecanı doruklara çıkaracak. Derbi maçı, 1 Aralık 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe - Galatasaray Maçı Saat Kaçta? 

Fenerbahçe'nin ev sahipliği yapacağı ve Kadıköy'deki stadyumda oynanacak olan bu heyecan dolu maç, 1 Aralık 2025 Pazartesi günü Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe - Galatasaray Maçı Nereden İzlenir?

Fenerbahçe - Galatasaray Maçı Nereden İzlenir?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında gerçekleşecek olan heyecan dolu futbol mücadelesi, beIN Sports kanalında canlı olarak ekranlara gelecek.

Fenerbahçe - Galatasaray Maçı Nerede Oynanacak?

Fenerbahçe - Galatasaray Maçı Nerede Oynanacak?

Fenerbahçe'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Fenerbahçe - Galatasaray Derbi Biletleri Satışa Çıktı mı?

Fenerbahçe - Galatasaray Derbi Biletleri Satışa Çıktı mı?

Türkiye'nin en büyük futbol mücadelesi olan Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki derbi maçının biletlerinin 26 Kasım 2025 tarihinde satışa sunulması planlanıyor.

Peki, Derbi Bilet Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki büyük derbi maçının bilet fiyatları hakkında henüz klüplerden resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak tribün kategorilerine bağlı olarak değişecek olan fiyatların, önceki sezonların fiyatlandırmalarından farklı fiyat skalalarında belirleneceği tahmin ediliyor. Kulüplerden yapılacak resmi açıklamanın ardından, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin güncel fiyat bilgileri haberimizde yerini alacaktır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın