Fatih Karagümrük - Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Fatih Karagümrük - Beşiktaş Maçı Nereden İzlenir?

Fatih Karagümrük - Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Fatih Karagümrük - Beşiktaş Maçı Nereden İzlenir?

Beşiktaş
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
26.11.2025 - 13:29

Türkiye'nin futbol ligi Trendyol Süper Lig, tüm hızı ile devam ediyor! Lig'in 14. haftasında birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak. Fatih Karagümrük ile Beşiktaş 28, 29, 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde oynanacak kritik maçlar arasında. Peki, Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı ne zaman? Karagümrük-Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Maç nereden izlenecek?

İşte, detaylar...

Fatih Karagümrük - Beşiktaş Maçı Ne Zaman?

Fatih Karagümrük - Beşiktaş Maçı Ne Zaman?

Türkiye'nin futbol ligi Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başladı. Fatih Karagümrük ve Beşiktaş'ın çekişmeli karşılaşması, taraftalar ve futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Maç ise 30 Kasım 2025 Pazar günü gerçekleşecek.

Fatih Karagümrük Beşiktaş Maçı Saat Kaçta? 

Futbol tutkunlarının dört gözle beklediği bu karşılaşma, 30 Kasım Pazar günü Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.

Fatih Karagümrük - Beşiktaş Maçı Nereden İzlenir?

Fatih Karagümrük - Beşiktaş Maçı Nereden İzlenir?

Fatih Karagümrük ile Beşiktaş arasında gerçekleştirilecek heyecan dolu futbol mücadelesi, beIN SPORTS 1 ekranlarında futbol severlerle canlı olarak buluşacak.

Fatih Karagümrük - Beşiktaş Maçı Nerede Oynanacak?

Fatih Karagümrük - Beşiktaş Maçı Nerede Oynanacak?

30 Kasım'da Fatih Karagümrük ile Beşiktaş arasında gerçekeleşecek olan karşılaşmaya Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

