Fenerbahçe Evinde Aston Villa'ya 1-0'la Boyun Eğdi
UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Aston Villa’yı ağırlayan Fenerbahçe iyi futbola rağmen sahadan eli boş ayrıldı.
25.dakikada Jadon Sancho'nun golüyle 1-0 öne geçen misafir ekip ilk yarıyı da bu skorla önde kapattı. İki takımın da golleri VAR kararıyla iptal edilirken ikinci yarı adeta heyecan fırtınasına sahne oldu.
Fenerbahçe, Kerem ve Talisca ile gol fırsatlarından yararlanamazken son bölümde Aston Villa atakları da sonuçsuz kaldı ve maç 1-0 sona erdi.
Maç öncesi tribünler Türk bayraklarıyla donatıldı.
İlk yarıda Aston Villa'nın üstünlüğü vardı.
İkinci yarı büyük bir heyecana sahne oldu.
