Fenerbahçe Evinde Aston Villa'ya 1-0'la Boyun Eğdi

UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Aston Villa’yı ağırlayan Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, Alanyaspor maçına göre ilk 11’de üç değişiklik yaptı. Matteo Guendouzi ve Anthony Musaba statü gereği kadroda yer almazken, Anderson Talisca yedek soyundu. Yerlerine Fred, Dorgeles Nene ve Jhon Duran forma giydi.

Kaleyi Ederson korurken, savunmada Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Mert Müldür görev yaptı. Orta sahada İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues, hücumda Dorgeles Nene, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ile Jhon Duran sahadaydı. Yedekler arasında Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Edson Alvarez, Yiğit Efe Demir, Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Haydar Karataş yer aldı.

Sarı-lacivertliler, UEFA listesinde bulunan Levent Mercan, Archie Brown ve izinli Youssef En-Nesyri’den faydalanamadı. Cezasını tamamlayan Jhon Duran ise eski takımına karşı ilk 11’de sahadaydı. Marco Asensio da Aston Villa’ya rakip oldu.

Maç öncesi Chobani Stadı kırmızı-beyaz renklere büründü; tribünlere 40 bin bayrak dağıtıldı, kale arkası ve maraton üst tribünlerde dev Türk bayrakları açıldı. Taraftarlar ellerindeki bayraklarla görsel bir şölen oluşturdu.