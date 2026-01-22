onedio
Fenerbahçe Evinde Aston Villa'ya 1-0'la Boyun Eğdi

Hakan Karakoca
22.01.2026 - 22:41

UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Aston Villa’yı ağırlayan Fenerbahçe iyi futbola rağmen sahadan eli boş ayrıldı. 

25.dakikada Jadon Sancho'nun golüyle 1-0 öne geçen misafir ekip ilk yarıyı da bu skorla önde kapattı. İki takımın da golleri VAR kararıyla iptal edilirken ikinci yarı adeta heyecan fırtınasına sahne oldu. 

Fenerbahçe, Kerem ve Talisca ile gol fırsatlarından yararlanamazken son bölümde Aston Villa atakları da sonuçsuz kaldı ve maç 1-0 sona erdi.

Maç öncesi tribünler Türk bayraklarıyla donatıldı.

UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Aston Villa’yı ağırlayan Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, Alanyaspor maçına göre ilk 11’de üç değişiklik yaptı. Matteo Guendouzi ve Anthony Musaba statü gereği kadroda yer almazken, Anderson Talisca yedek soyundu. Yerlerine Fred, Dorgeles Nene ve Jhon Duran forma giydi.

Kaleyi Ederson korurken, savunmada Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Mert Müldür görev yaptı. Orta sahada İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues, hücumda Dorgeles Nene, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ile Jhon Duran sahadaydı. Yedekler arasında Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Edson Alvarez, Yiğit Efe Demir, Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Haydar Karataş yer aldı.

Sarı-lacivertliler, UEFA listesinde bulunan Levent Mercan, Archie Brown ve izinli Youssef En-Nesyri’den faydalanamadı. Cezasını tamamlayan Jhon Duran ise eski takımına karşı ilk 11’de sahadaydı. Marco Asensio da Aston Villa’ya rakip oldu.

Maç öncesi Chobani Stadı kırmızı-beyaz renklere büründü; tribünlere 40 bin bayrak dağıtıldı, kale arkası ve maraton üst tribünlerde dev Türk bayrakları açıldı. Taraftarlar ellerindeki bayraklarla görsel bir şölen oluşturdu.

UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Fenerbahçe-Aston Villa mücadelesinin ilk yarısı Aston Villa’nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Sancho’nun 25. dakikadaki golüyle öne geçen İngiliz ekibi, diğer pozisyonlarda Fenerbahçe kalecisi Ederson ve savunmasının müdahaleleriyle gole izin vermedi. Özellikle Rogers ve Tielemans’ın atakları tehlike yaratırken, hakem bir golü iptal etti.

İkinci yarı büyük bir heyecana sahne oldu.

İkinci yarı karşılıklı ataklar ve pozisyonlara sahne oldu. Aston Villa ve Fenerbahçe'nin bir golü VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken Fenerbahçe hücumda bir çok kez kalecinin iyi performansına takıldı. 

Talisca ve Kerem'le pozisyonlar üreten sarı lacivertliler aradığı golü bulmakta zorlandı.

