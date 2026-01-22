onedio
Trabzonspor, Oulai İçin Galatasaray'dan Beklediği Bonservisi Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.01.2026 - 22:07

Trabzonspor transferde hareketli günler yaşıyor. Sikan’ı Anderlecht’e gönderen bordo-mavililer, Ahmed Kutucu’yu kadroya katmak istiyor. Genç yıldız Christ Inao Oulai ise transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında. Galatasaray’ın Ahmed Kutucu ve 30 milyon euro teklifi Trabzonspor tarafından karşılık buldu; Karadeniz ekibi, Fildişi Sahilli oyuncu için rekor bonservis talep etti.

Trabzonspor indirim yapmayacağını açıkladı.

Trabzonspor, Galatasaray’ın Ahmed Kutucu talebine karşılık Oulai için de net tavır aldı. Sözcü’nün aktardığına göre Galatasaray, Oulai için Ahmed Kutucu artı 30 milyon euro teklif etti. Bordo-mavililer bu teklifi anında reddetti ve Fildişi Sahilli genç oyuncu için belirledikleri tarihi bonservis bedelinde indirime gitmeyeceklerini açıkladı.

Trabzonspor 50 milyon Euro istiyor.

Trabzonspor, Oulai için 50 milyon euro bonservis belirledi ve bu rakamın altına inmeyecek. Sezon başında Bastia’dan 5,5 milyon euroya kadroya katılan genç futbolcu, 11 maçta 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

