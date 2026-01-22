Trabzonspor, Oulai İçin Galatasaray'dan Beklediği Bonservisi Açıkladı
Trabzonspor transferde hareketli günler yaşıyor. Sikan’ı Anderlecht’e gönderen bordo-mavililer, Ahmed Kutucu’yu kadroya katmak istiyor. Genç yıldız Christ Inao Oulai ise transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında. Galatasaray’ın Ahmed Kutucu ve 30 milyon euro teklifi Trabzonspor tarafından karşılık buldu; Karadeniz ekibi, Fildişi Sahilli oyuncu için rekor bonservis talep etti.
Trabzonspor indirim yapmayacağını açıkladı.
Trabzonspor 50 milyon Euro istiyor.
