Trabzonspor, Oulai İçin Galatasaray'dan Beklediği Bonservisi Açıkladı

Trabzonspor, Galatasaray’ın Ahmed Kutucu talebine karşılık Oulai için de net tavır aldı. Sözcü’nün aktardığına göre Galatasaray, Oulai için Ahmed Kutucu artı 30 milyon euro teklif etti. Bordo-mavililer bu teklifi anında reddetti ve Fildişi Sahilli genç oyuncu için belirledikleri tarihi bonservis bedelinde indirime gitmeyeceklerini açıkladı.