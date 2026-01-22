Beşiktaş'tan Yüksek Maaş Alan Rafa Silva, Benfica'da Üçte Biri Maaşa Oynayacak

Beşiktaş’ta yıllık 6 milyon euro alan Rafa Silva’nın, Benfica ile sezon başına 2,2 milyon euroya anlaşma sağladığı belirtildi. Tecrübeli oyuncunun bu transfer için siyah-beyazlı kulüpteki kazancından ciddi bir fedakârlık yaptığı ifade edildi.