Beşiktaş'tan Yüksek Maaş Alan Rafa Silva, Benfica'da Üçte Biri Maaşa Oynayacak
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş’ta Rafa Silva dosyası kapandı. Siyah-beyazlı ekibin yıldız oyuncusu, eski kulübü Benfica ile el sıkıştı. Resmi sözleşmeye imza atmak üzere Portekiz’e giden Rafa Silva’nın kontrat detayları da netleşti. A Bola’nın aktardığına göre Benfica, tecrübeli futbolcuyla 2,5 yıllık anlaşma sağladı.
Rafa Silva'nın maaşı ise şaşkınlık yarattı.
Beşiktaş'tan 6 milyon Euro alıyordu.
Bu sezon 16 maçta 8 gole katkı verdi.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
