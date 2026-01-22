onedio
Beşiktaş'tan Yüksek Maaş Alan Rafa Silva, Benfica'da Üçte Biri Maaşa Oynayacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.01.2026 - 19:26

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş’ta Rafa Silva dosyası kapandı. Siyah-beyazlı ekibin yıldız oyuncusu, eski kulübü Benfica ile el sıkıştı. Resmi sözleşmeye imza atmak üzere Portekiz’e giden Rafa Silva’nın kontrat detayları da netleşti. A Bola’nın aktardığına göre Benfica, tecrübeli futbolcuyla 2,5 yıllık anlaşma sağladı.

Rafa Silva'nın maaşı ise şaşkınlık yarattı.

Beşiktaş'tan 6 milyon Euro alıyordu.

Beşiktaş’ta yıllık 6 milyon euro alan Rafa Silva’nın, Benfica ile sezon başına 2,2 milyon euroya anlaşma sağladığı belirtildi. Tecrübeli oyuncunun bu transfer için siyah-beyazlı kulüpteki kazancından ciddi bir fedakârlık yaptığı ifade edildi.

Bu sezon 16 maçta 8 gole katkı verdi.

Rafa Silva, bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta görev aldı ve 5 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Siyah-beyazlılar, Portekizli oyuncuyu 2024-2025 sezonu başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı. Benfica ile 2028’e kadar anlaşan Rafa Silva’nın güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor. Kariyerine Feirense’de başlayan deneyimli futbolcu, ardından Braga ve Benfica’da forma giydi.

Hakan Karakoca
