article/comments
article/share
Fenerbahçe Eski Başkanı Ali Koç Bahis Soruşturmasında Tutuklanan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’ı Ziyaret Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.12.2025 - 08:34

Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç, 'Futbolda bahis'' soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş'ı Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti.

Bir haftadır cezaevinde bulunan Mert Hakan Yandaş'a sürpriz bir ziyaret gerçekleşti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'futbolda bahis ve şike' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, tutuklanarak Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti. Spor Hukuku Avukatı Ercan Sevdimbaş, Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olduğu programda aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'yı ziyaret ettiğini belirtti.

Ercan Sevdimbaş, bu ziyareti sırasında şahit olduğu bir olayı anlatarak, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un da sarı-lacivertlilerin kaptanı Mert Hakan Yandaş'ı ziyaret ettiğini dile getirdi.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
