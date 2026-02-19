onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Faturaları Düşürmenin Yolu Mutfaktan Geçiyor: Bulaşık Tartışmasına Net Yanıt

Faturaları Düşürmenin Yolu Mutfaktan Geçiyor: Bulaşık Tartışmasına Net Yanıt

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.02.2026 - 13:01

Ev ekonomisini yönetirken küçük alışkanlıkların bile faturalar üzerinde etkisi olabiliyor. Bulaşık yıkama konusu da yıllardır süren tartışmalar arasında yer alıyor. Makine kullanımı pratikliğiyle öne çıkarken elde yıkamanın daha tasarruflu olduğu düşünülüyor. Peki gerçek tablo ne söylüyor?

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Makine kullanımı sanıldığından çok daha az su harcıyor

Makine kullanımı sanıldığından çok daha az su harcıyor

Ev aletleri üzerine çalışan uzmanlara göre modern bulaşık makineleri, sıcak suyu sürekli akıtmak yerine aynı suyu filtreleyip püskürtme yöntemiyle dolaştırıyor. Bu sistem sayesinde tek yıkamada ortalama 11-19 litre su tüketiliyor. Elde yıkamada ise açık musluk altında aynı miktardaki bulaşık için 38 ila 76 litreye kadar su harcanabiliyor. Musluktan akan su fark edilmeden tüketimi hızla artırıyor.

Enerji tasarruflu modeller ve eko programlar kullanıldığında tüketim daha da düşüyor. Makine tam dolu çalıştırıldığında su ve elektrik kullanımının optimize edilmesi faturaları beklenenden daha fazla rahatlatabiliyor. 

Uzmanlara göre modern makineler sıcaklık kontrolü ve su geri dönüşümü sayesinde insan gücünün ulaşamayacağı verimlilik seviyesine ulaşıyor.

Elde yıkama ne zaman avantajlı olur, çevre etkisi ne söylüyor?

Elde yıkama ne zaman avantajlı olur, çevre etkisi ne söylüyor?

Az sayıda tabak ya da fincan yıkamak gerektiğinde elde yıkama daha mantıklı olabiliyor. Makineyi yarım dolu çalıştırmak enerji ve su tüketimini gereksiz artırabiliyor. Ancak günlük yaşamda oluşan tam dolu yükler söz konusu olduğunda makine kullanımı hem ekonomik hem çevresel açıdan daha avantajlı kabul ediliyor.

Modern makineler yalnızca gerekli suyu ısıtıyor, yıkama sürecinde aynı suyu tekrar kullanıyor ve deterjan tüketimini minimum seviyede tutuyor. Bu verimlilik daha düşük karbon salımı anlamına geliyor. Elde yıkamada ise sıcak su tüketimi ve sürekli akış çevresel yükü artırabiliyor.

Sonuç olarak doğru kullanım alışkanlığı belirleyici oluyor. Makine tam dolu çalıştırıldığında ve eko program tercih edildiğinde uzun vadede daha ekonomik ve çevre dostu sonuç elde ediliyor. Az miktarda bulaşık söz konusuysa elde yıkama hala pratik seçenek olarak öne çıkıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın