Faturaları Düşürmenin Yolu Mutfaktan Geçiyor: Bulaşık Tartışmasına Net Yanıt

Ev aletleri üzerine çalışan uzmanlara göre modern bulaşık makineleri, sıcak suyu sürekli akıtmak yerine aynı suyu filtreleyip püskürtme yöntemiyle dolaştırıyor. Bu sistem sayesinde tek yıkamada ortalama 11-19 litre su tüketiliyor. Elde yıkamada ise açık musluk altında aynı miktardaki bulaşık için 38 ila 76 litreye kadar su harcanabiliyor. Musluktan akan su fark edilmeden tüketimi hızla artırıyor.

Enerji tasarruflu modeller ve eko programlar kullanıldığında tüketim daha da düşüyor. Makine tam dolu çalıştırıldığında su ve elektrik kullanımının optimize edilmesi faturaları beklenenden daha fazla rahatlatabiliyor.

Uzmanlara göre modern makineler sıcaklık kontrolü ve su geri dönüşümü sayesinde insan gücünün ulaşamayacağı verimlilik seviyesine ulaşıyor.