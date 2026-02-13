Duşa Kabindeki Sabun Lekelerini Yok Eden Hile! Dakikalar İçinde Çıkıyor

Duş aldıktan sonra yüzeylerde kalan su damlacıkları, sabun ve şampuan kalıntılarıyla birleşerek ince bir tabaka oluşturur. Sert suya sahip bölgelerde kireç mineralleri de bu tabakaya eklenir ve zamanla mat, beyaz bir görüntü ortaya çıkar. İlk günlerde fark edilmeyen kalıntılar, düzenli temizlenmediğinde sertleşerek yüzeye adeta yapışır.

Cam yüzeyler, musluklar ve fayans araları en çok etkilenen alanlar arasında yer alır. Özellikle sıcak su buharı, kalıntıların yüzeye daha güçlü tutunmasına neden olur.