article/comments
article/share
Duşa Kabindeki Sabun Lekelerini Yok Eden Hile! Dakikalar İçinde Çıkıyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.02.2026 - 17:41

Banyoyu temizlemek çoğu kişi için zahmetli işlerden sayılıyor. Özellikle duş camında ve armatürlerde oluşan sabun kalıntıları zamanla sertleşerek inatçı lekeler oluşturuyor. Su ve sabun temizlik sağlasa da yüzeylerde mat bir tabaka bırakabiliyor. Sosyal medyada paylaşılan pratik yöntemler ise temizlik sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Banyoda sabun kalıntıları neden oluşur?

Duş aldıktan sonra yüzeylerde kalan su damlacıkları, sabun ve şampuan kalıntılarıyla birleşerek ince bir tabaka oluşturur. Sert suya sahip bölgelerde kireç mineralleri de bu tabakaya eklenir ve zamanla mat, beyaz bir görüntü ortaya çıkar. İlk günlerde fark edilmeyen kalıntılar, düzenli temizlenmediğinde sertleşerek yüzeye adeta yapışır.

Cam yüzeyler, musluklar ve fayans araları en çok etkilenen alanlar arasında yer alır. Özellikle sıcak su buharı, kalıntıların yüzeye daha güçlü tutunmasına neden olur.

Sosyal medyada viral olan yöntem: sirke ve bulaşık deterjanı karışımı

Temizlik meraklılarının paylaştığı yöntemde eşit miktarda beyaz sirke ve bulaşık deterjanı karıştırılarak sprey şişesine dolduruluyor. Karışım lekeli yüzeye sıkılıyor, birkaç dakika bekletiliyor ve ardından yumuşak bir sünger ya da bezle siliniyor. Yağ çözücü etkisi yüksek deterjan, sabun kalıntılarını parçalarken sirke kireci çözmeye yardımcı oluyor.

Paylaşımlarda karışımın özellikle cam duş kapılarında ve krom yüzeylerde parlak sonuç verdiği belirtiliyor. Pek çok kullanıcı, birkaç dakika beklettikten sonra lekelerin kolayca silindiğini ve yoğun ovalama ihtiyacının ortadan kalktığını ifade ediyor.

Karışımı uygulamadan önce banyonun havalandırılması öneriliyor

Ilık sirke kullanılması, sertleşmiş kalıntıların çözünmesini hızlandırabiliyor. Çok inatçı lekelerde süngere az miktarda karbonat eklemek yüzeye zarar vermeden nazik bir aşındırma sağlayabiliyor.

Temizlik sonrasında yüzeylerin durulanması ve mikrofiber bezle kurulanması yeni kalıntı oluşumunu azaltıyor. Duş sonrası cam yüzeyleri hızlıca silmek ise sabun tabakasının yeniden oluşmasını büyük ölçüde engelliyor. Düzenli bakım sayesinde derin temizlik ihtiyacı daha seyrek hale geliyor.

