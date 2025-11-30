Fast Food Seçimlerine Göre Senin Gizli Yemek Ruh İkizin Kim?
Canın fast food çektiğinde yaptığın seçimler aslında karakterini ele veriyor. Testimizi çöz, hangi lezzetin senin gizli yemek ruh ikizin olduğunu öğren! Hazırsan başlayalım!
1. Açlığın bir anda bastırdı diyelim. İlk neye koşarsın?
2. Bir fast food mekanında en güvendiğin sos hangisi?
3. Yağlı ama aşırı lezzetli bir şey seçerken neye dikkat edersin?
4. Menüde ekstra bir şey söyleme hakkın var! Ne ekliyorsun?
5. Gece acıkması çöktüğünde hangisini yersin?
6. Bir arkadaşın sipariş verirken çok kararsız durumda. Ona ne söylersin?
7. Bir de tatlı seç bakalım!
8. Son olarak menüye eşlik edecek içeceğin hangisi olur?
Hamburger!
Patates Kızartması!
Soslu Dürüm!
Peynirli Pizza!
