Evlendikten Sonra Kayınvalidesi ile Aynı Evde Yaşamak Zorunda Kalan Kadın Yaşadığı Zorluğu Anlattı

Evlendikten Sonra Kayınvalidesi ile Aynı Evde Yaşamak Zorunda Kalan Kadın Yaşadığı Zorluğu Anlattı

08.10.2025 - 14:11

Son dönemde her alan da yaşanan fiyat artışı en çok da emlak sektörünü etkiledi. Hem ev fiyatları hem de kiralar giderek arttı. İnsanlar ya istedikleri standartları düşürerek daha küçük ya da daha eski evlere geldi. Aynı zamanda pek çok kişi aile evine döndü. Bunun yanında, bir dönemin tartışmalı meselesi olan 'kayınvalide ile yaşama' durumu da yeniden gündeme geldi ve pek çok kişi artık eşinin ailesi ile yaşıyor. 

Eşinin annesi ile birlikte yaşamayı kabul eden bir kadın yaşadığı zorlukları anlattı. Pek çok kişi kadının yaşadığı zorluklara hak verirken, aynı zamanda yaşadığı koşullada bu durumların yaşanmasının normal olduğunu savundu.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Eşinle bir özelin olmuyor"

"Eşinle bir özelin olmuyor"

Her ne kadar kayınvalidesinin iyi biri olduğunu söylese de kendi evinde rahat bir şekilde uzanmaktan özel gün kutlamalarına kadar pek çok şeyin zor olduğunu anlattı. Aynı zamanda kayınvalidesinin sürekli misafir çağırmasından da rahatsız olan kadın, ekonomik özgürlüğün önemini bir kere daha hatırlattı.

Zuhal

Evet, kiralar uçmuş vaziyette ama evlenme kararı alan iki yetişkin insan bir araya gelip kira bile ödeyemiyorsa hiç evlenmemek daha mantıklı gibi. Bu işin bi... Devamını Gör