Evlendikten Sonra Kayınvalidesi ile Aynı Evde Yaşamak Zorunda Kalan Kadın Yaşadığı Zorluğu Anlattı

Son dönemde her alan da yaşanan fiyat artışı en çok da emlak sektörünü etkiledi. Hem ev fiyatları hem de kiralar giderek arttı. İnsanlar ya istedikleri standartları düşürerek daha küçük ya da daha eski evlere geldi. Aynı zamanda pek çok kişi aile evine döndü. Bunun yanında, bir dönemin tartışmalı meselesi olan 'kayınvalide ile yaşama' durumu da yeniden gündeme geldi ve pek çok kişi artık eşinin ailesi ile yaşıyor.

Eşinin annesi ile birlikte yaşamayı kabul eden bir kadın yaşadığı zorlukları anlattı. Pek çok kişi kadının yaşadığı zorluklara hak verirken, aynı zamanda yaşadığı koşullada bu durumların yaşanmasının normal olduğunu savundu.