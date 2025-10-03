onedio
Evindeki Dağınıklığı Bitirecek Şey Ne?

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
03.10.2025 - 11:24

“Topluyorum, yine dağılıyor.”

“Dolap kapağını açınca her şey üstüme düşüyor.”

Bu cümleler sana tanıdık geldi mi? Evin dağınıklığı bazen bir türlü geçmez. Ama belki de senin ihtiyacın olan şey bir toz bezi değil, sana özel bir çözüm yoludur... 

Bu testle dağınıklığın asıl kaynağını bulacaksın! Hadi başlayalım.

1. Bir odaya giriyorsun ve yerler eşyalarla dolu. İlk tepkin ne olur?

2. Evinle ilgili en sık kurduğun cümle hangisi?

3. Dağınıklıkla savaştığın bir gün, seni motive eden ilk şey ne olurdu?

4. Evdeki dağınıklık hakkında biriyle konuşurken hangi cümleyi kurma ihtimalin yüksek?

5. Kendini evde bir köşe olarak düşün... Hangisisin?

6. Evinle ilgili kurduğun en büyük hayal nedir?

7. Evine biri sürpriz ziyarete gelse...

8. Peki evindeki dağınıklık sana hangi ruh halini hatırlatıyor?

Çözümün: Akıllı Saklama & Düzenleme Sistemleri!

Senin evinde dağınıklık gerçekten karmaşık bir mesele. Topluyorsun, yerleştiriyorsun, ama bir şeyler sürekli dışarı taşıyor. Bunun sebebi ne tembellik ne de dağınıklık alışkanlığı… Sadece sistemsizlik. Raflar, kutular, bölücüler, akıllı dolap çözümleri — işte senin kurtarıcıların! Eşyaların “nereye aitim?” diye bağırmadan yaşamak istiyorsan, artık bir düzen kurma zamanı. Küçük yatırımlarla büyük ferahlıklar seni bekliyor.

Çözümün: Kolaylaştırılmış Temizlik Rutinleri!

Senin dağınıklık algın aslında “görünen temizlikle” çok ilgili. Yerler süpürülmeyince kafanda toz birikiyor sanki. 

Senin çözümün, seni yormayan ama evi ışıl ışıl yapan bir temizlik düzeni. Belki daha ergonomik bir süpürge, belki de zaman kazandıran hızlı temizlik rutinleri… Sen bir süpür, kafan açılacak. Hatta belki de evi değil, hayatı toparlıyormuşsun gibi hissedeceksin.

Çözümün: Eşya Azaltma ve Sade Yaşam!

Senin evin değil, eşya fazlalığı seni yoruyor. Her çekmeceyi açtığında geçmişten bir kutu fırlıyor, her sehpanın üstünde başka bir “belki lazım olur” eşyası var. Ama artık ruhun sadeleşmek istiyor. Sade bir masa, işlevsel bir dolap ve bir nefeslik boş alan sana iyi gelecek. Biraz eleme, biraz vedalaşma… Göreceksin, evin nefes aldıkça sen de rahatlayacaksın.

Çözümün: Planlı Programlı Mini Rutinler!

Senin tek eksiğin: zaman yönetimi. Yoksa niyetin çok güzel. “Yapacağım, edeceğim” diyorsun ama liste orada, temizlik başka yerde. Sana gereken şey, minik rutinler. Belki haftalık bir plan, belki 15 dakikalık görevler. Koca evi tek seferde değil, parça parça toparlamaya başlarsan, hem gözünde büyümez hem de bitince kendinle gurur duyarsın!

Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
