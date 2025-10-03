Evindeki Dağınıklığı Bitirecek Şey Ne?

Senin dağınıklık algın aslında “görünen temizlikle” çok ilgili. Yerler süpürülmeyince kafanda toz birikiyor sanki.

Senin çözümün, seni yormayan ama evi ışıl ışıl yapan bir temizlik düzeni. Belki daha ergonomik bir süpürge, belki de zaman kazandıran hızlı temizlik rutinleri… Sen bir süpür, kafan açılacak. Hatta belki de evi değil, hayatı toparlıyormuşsun gibi hissedeceksin.