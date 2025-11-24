onedio
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Evdeki Hangi Eşya Senin Ruh Eşin?

Evdeki Hangi Eşya Senin Ruh Eşin?

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
24.11.2025 - 11:02

Eviyle bütünleşmiş herkesin muhakkak favori bir eşyası vardır. Eşyaların da bir ruhu var sonuçta... Peki hangisi senin ruh eşin? 

Hazırsan öğrenelim!

1. İlk sorumuz şöyle olacak: Evine adım attığımız an dikkatimizi en çok ne çeker sence?

2. Sana göre bir eve "İşte gerçek bir ev!" dedirten detay nedir?

3. Yıllardır kullandığın ve anısı olan bir sehpa çok eskimiş olsa bile yine de kullanır mısın?

4. Devam edelim! Evdeki bütüüüün işlerini bitirdin ama boş durmak istemiyorsun diyelim. Yapacağın ilk şey ne olur?

5. Dürüst ol: Hiç evin temiz olmadığı için misafir kabul etmediğin bir gün oldu mu?

6. Bakınca "Bu benim evime çok yakışırdı." dediğin bir eşya seçer misin?

7. Ruh eşin olan eşyayı bulmak üzereyiz! Daha önce çöpe attığın bir ev eşyası oldu mu?

8. Son olarak şunu soralım: Yakın arkadaşın evinde severek kullandığın bir eşyayı çok beğense, o eşyayı arkadaşına hediye eder misin?

Senin ruh eşin bir robot süpürge olmalı!

Senin ruh eşin bir robot süpürge olmalı!

Senin evin her zaman temiz ve konforlu olmalı. Temizlerken de az eforla çok hijyenik bir temizlik olsun istiyorsun. E insanız sonuçta, yorulduğun günlerde de temizlik kendi kendine yapılsın istiyorsun. Ben yorulamam, ev kendi süpürülüp silinsin diyorsan Dreame X50 Ultra Robot Süpürge senin ruh eşin! Yapay zeka destekli sensörleri, etrafında olup biten her şeyi algılıyor ve saç, çorap, eşik ve masa ayakları gibi engelleri aşarak zahmetsiz bir temizlik sağlıyor. Çift fırça başlığı saç ve iplik gibi fırçaya dolanabilecek şeyleri engelliyor. Evin her köşesini temizleyebiliyor ve şarj istasyonunda temiz suyu bile kendisi alıyor!

Ruh eşin olan Dreame X50 Ultra Robot Süpürge'yi incelemek için hemen tıkla!

Senin ruh eşin ıslak ve kuru silebilen kablosuz bir dikey süpürge olmalı!

Senin ruh eşin ıslak ve kuru silebilen kablosuz bir dikey süpürge olmalı!

Sen evinin her köşesini temiz tutmayı seven ve konforunu düşünen birisin. Aynı zamanda evi silip süpürürken de ardında iz bırakmayan bir karaktere sahipsin! Evi köşe bucak temizlerim diyorsan Dreame H14 Dual Islak ve Kuru Süpürge senin ruh eşin! Rulo fırçası kendi kendine 60 derecede yıkanıyor, ıslak ve kuru silip süpürüyor, yerleri sildikten sonra fırçasını sıcak hava ile kurutuyor ve 180 derecelik açıyla temizlenmedik yer bırakmıyor!

Ruh eşin olan Dreame H14 Dual Islak ve Kuru Süpürge'yi incelemek için hemen tıkla!

Senin ruh eşin kesinlikle bir hava temizleyici!

Senin ruh eşin kesinlikle bir hava temizleyici!

Sen evinin havadar, temiz ve konforlu olmasını seviyorsun. Evinin ferah bir havaya sahip olmasını istiyorsun ve bu yüzden ruh eşin kesinlikle Dreame PM20 Hava Temizleyici! Dört katmanlı hava filtresi mikroorganizmaları absorbe ediyor, sensörleri etrafında olup biten her şeyi algılayıp temiz hava veriyor. Aynı zamanda etrafında kim varsa temiz havayı o tarafa doğru iletiyor. Bir hava temizleyicisinin ısıtma modülü olur mu? Dreame PM20 Hava Temizleyici'de bu mümkün! Etrafı saniyeler içinde ısıtıyor desek abartmış olmayız!

Ruh eşin olan Dreame PM20 Hava Temizleyici'yi incelemek için hemen tıkla!

Senin ruh eşin kesinlikle saç şekillendirici olmalı!

Senin ruh eşin kesinlikle saç şekillendirici olmalı!

Sen evde otururken bile dışarı çıkacakmış gibi hazırlanıp evde keyif çatan birisin! 'Ben saçıma başıma ev konforunda kendim bakarım, titiz görünürüm.' diyorsan senin ruh eşin kesinlikle Dreame AirStyle Pro Saç Kurutma ve Şekillendirme Seti olmalı! Saçlarını güvenle şekillendirmek için yüksek hızlı hava akışına sahip ve her saç tipi için farklı şekiller verebiliyorsun. Saçlarını şekillendirirken elektriklenmeyi önleyen aparatı sayesinde saçların kabarmaktan çok uzak kalıyor. Sana da hacimli ve güvenle şekillendirdiğin saçlar kalıyor!

Ruh eşin olan Dreame AirStyle Pro Çoklu Saç Şekillendirici'yi incelemek için hemen tıkla!

Senin ruh eşin kesinlikle kablosuz bir dikey süpürge!

Senin ruh eşin kesinlikle kablosuz bir dikey süpürge!

Sen evinde temizliğe ve konfora çok önem veren birisin. Evi en güçlü ve titiz bir şekilde temizliyorsun. Aynı zamanda arkanda hiç toz ve kir bırakmıyorsun. Eğer temizlik konusunda en güçlüsü benim diyorsan senin ruh eşin Dreame Z30 Kablosuz Dikey Süpürge olmalı! Farklı yüzeylerde en zor kirleri saniyeler içinde temizleyebilen ve evcil hayvan tüylerine bile geçit vermeyen gücü, akıllı kir algılama özelliğiyle birleşince ortaya güçlü bir temizlik çıkıyor. HEPA filtresi de cabası! ''

Ruh eşin olan Dreame Z30 Kablosuz Dikey Süpürge'yi incelemek için hemen tıkla!

Hayalindeki Konfor Şimdi Dreame'de!

Hayalindeki Konfor Şimdi Dreame'de!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark