Evdeki Hangi Eşya Senin Ruh Eşin?
Eviyle bütünleşmiş herkesin muhakkak favori bir eşyası vardır. Eşyaların da bir ruhu var sonuçta... Peki hangisi senin ruh eşin?
Hazırsan öğrenelim!
1. İlk sorumuz şöyle olacak: Evine adım attığımız an dikkatimizi en çok ne çeker sence?
2. Sana göre bir eve "İşte gerçek bir ev!" dedirten detay nedir?
3. Yıllardır kullandığın ve anısı olan bir sehpa çok eskimiş olsa bile yine de kullanır mısın?
4. Devam edelim! Evdeki bütüüüün işlerini bitirdin ama boş durmak istemiyorsun diyelim. Yapacağın ilk şey ne olur?
5. Dürüst ol: Hiç evin temiz olmadığı için misafir kabul etmediğin bir gün oldu mu?
6. Bakınca "Bu benim evime çok yakışırdı." dediğin bir eşya seçer misin?
7. Ruh eşin olan eşyayı bulmak üzereyiz! Daha önce çöpe attığın bir ev eşyası oldu mu?
8. Son olarak şunu soralım: Yakın arkadaşın evinde severek kullandığın bir eşyayı çok beğense, o eşyayı arkadaşına hediye eder misin?
Senin ruh eşin bir robot süpürge olmalı!
Senin ruh eşin ıslak ve kuru silebilen kablosuz bir dikey süpürge olmalı!
Senin ruh eşin kesinlikle bir hava temizleyici!
Senin ruh eşin kesinlikle saç şekillendirici olmalı!
Senin ruh eşin kesinlikle kablosuz bir dikey süpürge!
