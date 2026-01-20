Evde Stresi Azaltan Küçük Ama Etkili 12 Hamle
Tam o 'Artık eve girmek bile istemiyorum, her yer üstüme geliyor!' dediğin noktada imdadına yetiştik. Biliyoruz, dışarısı zaten kaos dolu, bari evin kapısını kapattığında omuzlarındaki yükü bir kenara bırakabil; ama bazen o dağınık koltuklar veya yanlış ışık seçimi buna izin vermiyor.
Neyse ki büyük tadilatlara ya da servet harcamaya hiç gerek yok; ruhunu dinlendirecek hamleler aslında çok küçük detaylarda gizli. İşte evini bir stres yuvasından huzur dolu bir sığınağa dönüştürecek, uyguladığın an 'oh be' dedirtecek 11 küçük ama aşırı etkili hamle!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Girişteki ayakkabı dağına bir el at!
2. 5 dakika kuralıyla hayatını kurtar.
3. Temizlik yükünü teknolojinin omuzlarına bırak.
4. Bitkilerin o güzel enerjisine yer aç.
5. Işıklandırma her şey!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Mutfak tezgahını düzenle.
7. Yatağını toplamadan evden çıkma.
8. Koku hafızanızı mutluluk için kullanın.
9. Teknolojiden arınmış bir "huzur köşesi" kurun.
10. Negatif enerjisi olan eşyaları evden gönderin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Pencereyi açıp evin enerjisini yenileyin.
12. Akşam rutiniyle kapanışı yap.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın