Evde Stresi Azaltan Küçük Ama Etkili 12 Hamle

etiket Evde Stresi Azaltan Küçük Ama Etkili 12 Hamle

Ecem Bekar
Ecem Bekar
20.01.2026 - 15:16

Tam o 'Artık eve girmek bile istemiyorum, her yer üstüme geliyor!' dediğin noktada imdadına yetiştik. Biliyoruz, dışarısı zaten kaos dolu, bari evin kapısını kapattığında omuzlarındaki yükü bir kenara bırakabil; ama bazen o dağınık koltuklar veya yanlış ışık seçimi buna izin vermiyor. 

Neyse ki büyük tadilatlara ya da servet harcamaya hiç gerek yok; ruhunu dinlendirecek hamleler aslında çok küçük detaylarda gizli. İşte evini bir stres yuvasından huzur dolu bir sığınağa dönüştürecek, uyguladığın an 'oh be' dedirtecek 11 küçük ama aşırı etkili hamle!

1. Girişteki ayakkabı dağına bir el at!

Eve girdiğin an o ayakkabı yığınına çarpmak, beynine direkt 'kaos başladı' mesajı gönderiyor. Montlar üst üste, çantalar yerde olunca insan kapıdan girer girmez yoruluyor zaten. Şöyle bir toparla, ayakkabıları rafa diz, ortalık ferahlasın. İnan bana, kapıyı açınca temiz bir koridor görmek resmen omuzlarındaki yükü alacak.

2. 5 dakika kuralıyla hayatını kurtar.

'Aman sonra yaparım' dediğin o küçücük işler var ya, işte onlar birikince insanın üzerine yıkılıyor. Kural basit: Yapması 5 dakikadan az sürecek her şeyi o an yapıp bitiriyorsun. Bir bardağı makineye atmak, kitap yığınını kenara çekmek hiç vakit almaz. Bunları anında halledince, akşam koltuğa oturduğunda 'off yapılacak bir dünya iş var' stresi yaşamıyorsun.

3. Temizlik yükünü teknolojinin omuzlarına bırak.

Evi süpürüp silme stresini tamamen rafa kaldırmaya ne dersin? Bosch Spotless Robot Süpürge, 11.000 Pa gibi devasa bir emiş gücüyle tozu kırıntıyı yok ederken, titreşimli paspasıyla yerleri ovarak pırıl pırıl yapıyor. Üstelik saç dolanmasını engelleyen özel fırçası ve 10 yıl motor garantisiyle hem işini şansa bırakmıyor hem de sana sadece ayaklarını uzatıp tertemiz bir evin keyfini sürmeyi bırakıyor.

4. Bitkilerin o güzel enerjisine yer aç.

Evde canlı bir yeşil görmek, betonların arasında nefes aldığını hatırlatıyor insana. Öyle profesyonel bahçıvan olmana da gerek yok, bakımı kolay bir iki çiçek bile evin havasını bir anda değiştirir. Toprakla uğraşmak, o negatif elektriği atmak için birebir.

5. Işıklandırma her şey!

Şu tepedeki bembeyaz, insanın gözünü alan florasan ışıklardan artık vazgeçelim mi? O ışıklar resmen insanı tetikte tutuyor, dinlenmene asla izin vermiyor. Onun yerine köşeye bir lambader koy, bir iki mum yak ya da sarı ışıklı küçük LED'ler kullan. Işık yumuşayınca ruhun da yumuşuyor, vücudun 'tamam, artık rahatlayabiliriz' moduna giriyor.

6. Mutfak tezgahını düzenle.

Kullanmadığın ne varsa dolaba kaldır, o yüzeyler bir nefes alsın. Tezgah boşalınca mutfak bir anda olduğundan iki kat büyük ve ferah görünüyor. Sabah kahve yapmaya girdiğinde o boş alanı görmek, güne karmaşasız başlamanı sağlıyor.

7. Yatağını toplamadan evden çıkma.

Sabah uykulu gözlerle yatağı düzeltmek dünyanın en zor işi gibi gelebilir ama inan 60 saniye sürmüyor. Akşam yorgunluktan bittiğinde, odaya girip de düzenli bir yatak görmek resmen insana sarılıyor. Dağınık yatak, bilinçaltında 'işlerin bitmedi' hissi yaratırken, toplu yatak 'hadi gel artık dinlen' diyor. Güne bir zaferle başlamak için bundan daha basit bir yol yok!

8. Koku hafızanızı mutluluk için kullanın.

Burnuna gelen o taze lavanta kokusunun ya da vanilyanın enerjisini sakın hafife alma! Evin güzel kokması demek, beynine doğrudan 'güvendesin ve huzurlusun' sinyali göndermek demek. Sevdiğin bir uçucu yağı damlat ya da en sevdiğin tütsüyü yak; o ağır hava saniyeler içinde dağılıp gider.

9. Teknolojiden arınmış bir "huzur köşesi" kurun.

Evin küçük bir köşesini tamamen teknoloji yasaklı bölge ilan etmenin vakti geldi. Bir koltuk, bir minder veya bir pencere önü sadece size ve kitabınıza ait olsun. Burada telefon, tablet veya televizyonun girmesine asla izin vermeyin. Sadece kendinizle kalabileceğiniz bu alan, dış dünyanın gürültüsünden kaçış biletiniz olacak.

10. Negatif enerjisi olan eşyaları evden gönderin.

Eski sevgiliden kalan o tatsız kupa veya size kötü bir anınızı hatırlatan dekoratif obje... Bakınca modunuzu düşüren ne varsa hayatınızdan ve evinizden hemen çıkartın. Eviniz sadece sizi iyi hissettiren ve size ilham veren eşyalarla dolu olmalı. Anıların yükünü omuzlarınızda taşımak yerine, o alanı yeni ve güzel hatıralara açın. Vedalaşmak bazen yapılabilecek en etkili stres savar yöntem.

11. Pencereyi açıp evin enerjisini yenileyin.

Hava ne kadar soğuk olursa olsun, sabahları 5-10 dakika her yeri karşılıklı aç ve o taze oksijenin içeri dolmasına izin ver. Taze hava girdiği an evdeki o uyuşukluk dağılır, yerine zindelik gelir. Oksijen beyne gidince dertler de o kadar büyük görünmüyor inan bana.

12. Akşam rutiniyle kapanışı yap.

İş maillerini kapattığın, telefonun sesini kıstığın net bir saatin olsun. O saatten sonra ev artık sadece dinlenme ve keyif yeri; bir ofis ya da stres yuvası değil. Pijamalarını giy, ışıkları kıs ve kendine bir bitki çayı yap; günü bittiğini zihnine kabul ettir. Bu küçük kapanış ritüeli sayesinde çok daha kaliteli uyuyacak ve sabaha bomba gibi uyanacaksın. Gün senin, gece senin, ev senin!

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum.
