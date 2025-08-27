onedio
Eurobasket Hangi Kanalda? Letonya - Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.08.2025 - 17:31

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Eurobasket 2025'te sahne alacak. Milliler, ilk olarak  turnuvanın açılış maçında Letonya'nın karşısına çıkacak. Takımımızı desteklemek isteyenler, bu maçı canlı olarak takip edebilecek. 

Peki Eurobasket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Letonya - Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Letonya - Türkiye basketbol maçı bu akşam yani 27 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.  Karşılaşma Letonya’nın başkenti Riga’da bulunan Arena Riga'da düzenlenecek. 

Türkiye Eurobasket maçı saat 18.00'de başlayacak. Takımımıza destek olmak isteyenler, maç sonucunu merak edenler de bu maçı canlı olarak takip edebilecek.

Eurobasket Maçı Hangi Kanalda?

Basketbol tutkunlarının merakla beklediği Türkiye - Letonya maçı, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Dolayısıyla maç ücretsiz ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor anlatımları da sosyal medyadan takip edilebilir.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Kadrosu

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman’ın yaptığı A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın kadrosu şekillendi:

Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer

