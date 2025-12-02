Eşref Rüya'nın X Hesabının Admini Fragman Öncesi "Ekran Süresi" Cevabıyla Kahkahaya Boğdu
Televizyon dizileri kadar sosyal medya ekiplerinin paylaşımları da gündem oluyor. Dizilerin sosyal medya ekiplerinin yaptıkları paylaşımlar, izleyicilere verdikleri cevaplar ve yazdıkları açıklamalar en az dizinin bölümü kadar konuşuluyor. Bu kez de Eşref Rüya'nın X hesabının admininden güldüren bir yorum geldi. Admin, ekran süresi yetmediği için samimi bir soru sordu.
Sezonun en başarılı yapımlarından biri olan Eşref Rüya, haftanın en çok reyting alan yapımları arasında olmaya devam ediyor.
Eşref Rüya'da yaşananlar kadar sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar da çok konuşuluyor.
Hemen ardından bir kullanıcı ekran süresi yetmeyen admine durumu açıkladı.
Admin de gerçekten bomba gibi bir etki bırakan fragman için aynı yorumu yaptı 😅
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
