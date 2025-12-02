onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Eşref Rüya'nın X Hesabının Admini Fragman Öncesi "Ekran Süresi" Cevabıyla Kahkahaya Boğdu

Eşref Rüya'nın X Hesabının Admini Fragman Öncesi "Ekran Süresi" Cevabıyla Kahkahaya Boğdu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.12.2025 - 09:38

Televizyon dizileri kadar sosyal medya ekiplerinin paylaşımları da gündem oluyor. Dizilerin sosyal medya ekiplerinin yaptıkları paylaşımlar, izleyicilere verdikleri cevaplar ve yazdıkları açıklamalar en az dizinin bölümü kadar konuşuluyor. Bu kez de Eşref Rüya'nın X hesabının admininden güldüren bir yorum geldi. Admin, ekran süresi yetmediği için samimi bir soru sordu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sezonun en başarılı yapımlarından biri olan Eşref Rüya, haftanın en çok reyting alan yapımları arasında olmaya devam ediyor.

Sezonun en başarılı yapımlarından biri olan Eşref Rüya, haftanın en çok reyting alan yapımları arasında olmaya devam ediyor.

Nisan'ın Rüya olduğu bir türlü açığa çıkmasa da dizinin ikinci sezonu ilk sezonundan daha büyük bir başarı yakaladı. Nisan ve Eşref arasındaki gelgitli ilişki ve neler yaşanacağına dair canlı tutulan merak da bunun en büyük sebebi.

Eşref Rüya'da yaşananlar kadar sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar da çok konuşuluyor.

Eşref Rüya'da yaşananlar kadar sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar da çok konuşuluyor.

Dün akşam fragman için tweet atan admin, kendisine gelen yorumu anlamayınca samimi bir itirafta bulundu. Onun samimiyeti izleyicileri güldürürken aynı zamanda açıklama yapmalarını da sağladı.

Hemen ardından bir kullanıcı ekran süresi yetmeyen admine durumu açıkladı.

Hemen ardından bir kullanıcı ekran süresi yetmeyen admine durumu açıkladı.
twitter.com

Admin de gerçekten bomba gibi bir etki bırakan fragman için aynı yorumu yaptı 😅

Admin de gerçekten bomba gibi bir etki bırakan fragman için aynı yorumu yaptı 😅
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın