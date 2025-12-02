Eşref Rüya'nın X Hesabının Admini Fragman Öncesi "Ekran Süresi" Cevabıyla Kahkahaya Boğdu

Televizyon dizileri kadar sosyal medya ekiplerinin paylaşımları da gündem oluyor. Dizilerin sosyal medya ekiplerinin yaptıkları paylaşımlar, izleyicilere verdikleri cevaplar ve yazdıkları açıklamalar en az dizinin bölümü kadar konuşuluyor. Bu kez de Eşref Rüya'nın X hesabının admininden güldüren bir yorum geldi. Admin, ekran süresi yetmediği için samimi bir soru sordu.