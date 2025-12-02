Eşref Rüya’nın Yeni Fragmanı Olay Oldu: Eşref’in Nisan’a Hediyesi İzleyicileri Hayal Kırıklığına Uğrattı

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya, yayın hayatına tüm heyecanıyla devam ediyor. Son bölümlerde Eşref ve Nisan’ın arası açılmıştı. İzleyiciler olarak barışmalarını dört gözle beklerken 24. bölüm fragmanındaki bir detay sinirlerimizi hoplattı. Nisan’ın muhbir olduğunu düşünen Eşref, ona bir kolye hediye edince izleyiciler zamanında Çiğdem’e de hediye ettiği dinleme cihazlı kolyeyi anımsadı. Nisan’a da aynı numarayı yapmış olması tepkilere neden oldu.