Eşref Rüya’nın Yeni Fragmanı Olay Oldu: Eşref’in Nisan’a Hediyesi İzleyicileri Hayal Kırıklığına Uğrattı

Eşref Rüya'nın Yeni Fragmanı Olay Oldu: Eşref'in Nisan'a Hediyesi İzleyicileri Hayal Kırıklığına Uğrattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
02.12.2025 - 09:01

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya, yayın hayatına tüm heyecanıyla devam ediyor. Son bölümlerde Eşref ve Nisan’ın arası açılmıştı. İzleyiciler olarak barışmalarını dört gözle beklerken 24. bölüm fragmanındaki bir detay sinirlerimizi hoplattı. Nisan’ın muhbir olduğunu düşünen Eşref, ona bir kolye hediye edince izleyiciler zamanında Çiğdem’e de hediye ettiği dinleme cihazlı kolyeyi anımsadı. Nisan’a da aynı numarayı yapmış olması tepkilere neden oldu.

Eşref henüz Nisan’ın bir suçu olmadığını bilmiyor. 👇

Ancak yine de izleyiciler Çiğdem ile Nisan’ı aynı kefeye koymasını kabul etmek istemedi. 👇

Fragmanı izlerken biz de Nisan kadar hayal kırıklığına uğradık. 👇

