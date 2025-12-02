Afra Saraçoğlu, A.B.İ. Dizisi ve Kenan İmirzalıoğlu Hakkında Konuştu
2025-2026 sezonunun en çok beklenen yapımlarından biri olan A.B.İ. dizisinin çekimleri başladı. Yakında izleyici karşısına çıkacak dizide Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu arasındaki yaş farkı en çok konuşulan konulardan biri olmuştu. Eleştirilere maruz kalan yaş farkı meselesinin ardından oyunculardan açıklama gelmişti.
Havalimanında görüntülenen Afra Saraçoğlu, çekimleri başlayan A.B.İ. dizisi ve partneri Kenan İmirzalıoğlu hakkında konuştu.
Kaynak: Gazete Magazin
A.B.İ. dizisi ekran macerasına başlamak için hazırlanıyor.
Dizinin başrolü Afra Saraçoğlu, havalimanında yakalandığı Gazete Magazin muhabirlerine hem dizinin seti hem de Kenan İmirzalıoğlu hakkında açıklama yaptı.
