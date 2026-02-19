Eşi "Ramazanda Cinsellik Yasak" Diyen Takipçi, Çareyi Esra Ezmeci'ye Danışmakta Buldu

Esra Ezmeci ise bu paylaşıma, 'Ramazanda iftardan sonra da bir şey yaşanmayacak mı? Siz böyle mi yapıyorsunuz? gibi sorular geliyor' diyerek yanıt verdi. Ezmeci, 'Tabii dini konularla ilgili bilgi sahibi olanlar daha iyi bilir ama benim bildiğim iftardan sonra yakınlaşmak isteyen karı kocalar yakınlaşabilir. Siz bu konuda biz nikahlıyız ve birbirimize yakınlaşmamız gerekiyor diye konuşmalar yapabilirsiniz. Gerçekten dini inanış bakımından eşinizin böyle bir düşüncesi varsa, sizde bir hocaya sorabilir eşinizi konuşturabilirsiniz.' dedi.