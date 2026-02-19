onedio
Eşi "Ramazanda Cinsellik Yasak" Diyen Takipçi, Çareyi Esra Ezmeci'ye Danışmakta Buldu

Eşi "Ramazanda Cinsellik Yasak" Diyen Takipçi, Çareyi Esra Ezmeci'ye Danışmakta Buldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.02.2026 - 16:27

Beyaz TV'de Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programını sunan Esra Ezmeci'ye birbirinden ilginç sorular gelmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabını da aktif kullanan ve gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, bu kez Ramazan'la ilgili gelen soruyu paylaştı.

Sunucu ve psikolog Esra Ezmeci, kendisine gelen soruları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Birbirinden şaşırtıcı sorularla karşılaşan Esra Ezmeci, Yeni Baştan programının yanı sıra sosyal medya hesabından gelen soruları da birer birer cevaplıyor. Esra Ezmeci, bu kez de Ramazan ayı için kendisine gelen soruyu cevapladı.

Bir takipçisi Esra Ezmeci'ye "Kocam ramazanda cinsellik yasak yanıma da yatma dedi, kendini kapatmış ne yapmalıyım?" diye sordu.

Esra Ezmeci ise bu paylaşıma, 'Ramazanda iftardan sonra da bir şey yaşanmayacak mı? Siz böyle mi yapıyorsunuz? gibi sorular geliyor' diyerek yanıt verdi. Ezmeci, 'Tabii dini konularla ilgili bilgi sahibi olanlar daha iyi bilir ama benim bildiğim iftardan sonra yakınlaşmak isteyen karı kocalar yakınlaşabilir. Siz bu konuda biz nikahlıyız ve birbirimize yakınlaşmamız gerekiyor diye konuşmalar yapabilirsiniz. Gerçekten dini inanış bakımından eşinizin böyle bir düşüncesi varsa, sizde bir hocaya sorabilir eşinizi konuşturabilirsiniz.' dedi.

Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Kedi Oyuncağı

cinsellik olmayabilir ama niye ayrı yatıyor

moonlightnewgame

Oruç tutuyor ama nefsinden emin değil.

moonlightnewgame

12 imamlar ile karıştırmış ramazanı.