Eşi "Ramazanda Cinsellik Yasak" Diyen Takipçi, Çareyi Esra Ezmeci'ye Danışmakta Buldu
Beyaz TV'de Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programını sunan Esra Ezmeci'ye birbirinden ilginç sorular gelmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabını da aktif kullanan ve gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, bu kez Ramazan'la ilgili gelen soruyu paylaştı.
Sunucu ve psikolog Esra Ezmeci, kendisine gelen soruları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
Bir takipçisi Esra Ezmeci'ye "Kocam ramazanda cinsellik yasak yanıma da yatma dedi, kendini kapatmış ne yapmalıyım?" diye sordu.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
cinsellik olmayabilir ama niye ayrı yatıyor
Oruç tutuyor ama nefsinden emin değil.
12 imamlar ile karıştırmış ramazanı.