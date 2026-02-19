onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
A.B.İ. Dizisinin Doğan'ı Kenan İmirzalıoğlu'nun Hangi Sahnede Dublör Kullandığı Ortaya Çıktı

A.B.İ. Dizisinin Doğan'ı Kenan İmirzalıoğlu'nun Hangi Sahnede Dublör Kullandığı Ortaya Çıktı

A.B.İ.
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.02.2026 - 14:44

Kenan İmirzalıoğlu uzun bir aranın ardından A.B.İ. dizisiyle ekrana geri dönmüştü. Atv'de yayın hayatına başlayan dizi, ilk bölümüyle 10+ reyting almayı başardı. Büyük ilgi gören dizide Kenan İmirzalıoğlu'nun dublör kullandığı sahne ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Atv'de ekrana gelen A.B.İ. dizisi, salı günlerinin diziler üstündeki olumsuz etkisini bitirmeyi başardı.

Atv'de ekrana gelen A.B.İ. dizisi, salı günlerinin diziler üstündeki olumsuz etkisini bitirmeyi başardı.

Salı günleri hiçbir dizi bir türlü reyting zirvesine ulaşamazken, A.B.İ. dizisi daha ilk bölümüyle 10+ reyting almayı başarmıştı. Yalnızca bu hafta Galatasaray-Juventus maçı sebebiyle A.B.İ. birinci olamadı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun yıllar sonra ekrana döndüğü ve Afra Saraçoğlu'yla partner olduğu dizi ilk bölümünden bu yana çok konuşuldu.

Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu arasındaki yaş farkı gündem olurken dizideki tansiyonu yüksek sahneler de sosyal medyanın konusu oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın