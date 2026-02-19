Yakalama Kararı Sebebiyle Survivor'dan Ayrılan Barış Murat Yağcı'nın Yarışmaya Döneceği İddia Edildi
Survivor 2026'ya all starlarla birlikte dahil olan Barış Murat Yağcı'nın, ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verilmişti. Kararın ardından yarışmadan ayrılan Barış Murat Yağcı'nın test sonuçları negatif çıktı. Yağcı'nın kuaförünün yaptığı paylaşım, ünlü ismin yarışmaya geri döneceği iddialarını canlandırdı.
Survivor 2026'ya dahil olan Barış Murat Yağcı, yalnızca birkaç gün sonra yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı.
Barış Murat Yağcı'nın kuaförünün paylaşımı, Yağcı'nın Survivor'a döneceği iddialarını gün yüzüne getirdi.
