Yakalama Kararı Sebebiyle Survivor'dan Ayrılan Barış Murat Yağcı'nın Yarışmaya Döneceği İddia Edildi

Yakalama Kararı Sebebiyle Survivor'dan Ayrılan Barış Murat Yağcı'nın Yarışmaya Döneceği İddia Edildi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.02.2026 - 13:26

Survivor 2026'ya all starlarla birlikte dahil olan Barış Murat Yağcı'nın, ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verilmişti. Kararın ardından yarışmadan ayrılan Barış Murat Yağcı'nın test sonuçları negatif çıktı. Yağcı'nın kuaförünün yaptığı paylaşım, ünlü ismin yarışmaya geri döneceği iddialarını canlandırdı.

Survivor 2026'ya dahil olan Barış Murat Yağcı, yalnızca birkaç gün sonra yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Barış Murat Yağcı, ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında hakkında verilen yakalama kararının ardından yarışmadan ayrılıp Türkiye'ye döndü. Test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından ise herhangi bir ceza almadan serbest bırakıldı.

Barış Murat Yağcı'nın kuaförünün paylaşımı, Yağcı'nın Survivor'a döneceği iddialarını gün yüzüne getirdi.

Barış Murat Yağcı'nın Survivor'a dönüp dönmeyeceği merak ediliyor, dönecek mi diye soruluyordu. Tıraşa giden Barış Murat Yağcı'nın yeniden Survivor hazırlığında olduğu iddia edildi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
