Ertuğrul Özkök'ün Görüşüne Göre MeToo Hareketi Barış Sembolü Öpüşme Heykelini de Yıkacak mı?
Ertuğrul Özkök'ün Görüşüne Göre MeToo Hareketi Barış Sembolü Öpüşme Heykelini de Yıkacak mı?
Kaynak: https://annturkiye.com/kose-yazilari/...
Gazeteci Ertuğrul Özkök, Ann Türkiye üzerinden yayınladığı son yazısında herkesin oldukça dikkatini çeken bir konuya değindi. Son yıllarda daha da bilinirlik kazanan Me Too hareketinin sanata etkisi üzerine bir yazı kaleme alan Ertuğrul Özkök, ünlü fotoğraftan esinlenilen barış heykelinin de yıkılıp yıkılmayacağı konusunda düşüncelerini aktardı.
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Yazıyı sizlerle paylaşmadan önce Me Too hareketinden bahsetmiş olalım.
Konumuza gelecek olursak 15 Ocak 2024 tarihinde ABD San Diego'da olan gazeteci Ertuğrul Özkök; limanda bağlı bir uçak gemisinin yakınında, rıhtımda duran heykeli izlemeyi tercih ettiğini bize şu ifadelerle anlatıyor:
Daha sonrasında heykelin ilham kaynağı olan fotoğraftan bahsediyor. Herkesin mutlaka bir kez görmüş olabileceği o siyah beyaz fotoğraf.
Life dergisinde yayınlanmasının ardından tüm dünyada savaşın bitişinin sembolü haline gelen bu fotoğraf yıllar içinde daha da ikonik bir hal aldı elbette. Diyoruz ya, herkes bir kere mutlaka görmüştür. Heykelin ilhamı da bu fotoğraftan ve hikayesinden geliyor. Heykeli yapan ressam ise başka bir fotoğraf karesinden aldığını iddia ediyor.
29 Şubat 2024 gününde ise ABD Gaziler Bakanlığı, bakanlık bünyesindeki bütün birimlere "Memorandum" göndermiş. Times Square Zafer Günü fotoğraflarının kaldırılmasının istendiği söyleniyormuş.
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Hatta konu daha da ileri boyuta taşınarak barışın sembolü olan fotoğrafa değil, Bernini'nin "Perespone'ye Tecavüz" heykeline benzetilmeye başlanmış.
Peki bu heykele ne olacak? Ertuğrul Özkök bundan da bahsediyor; Heykelin ilk adı "Koşulsuz Teslim" anlamına geliyormuş. Ardından MeToo hareketi ile birlikte tacizi sembolize ettiği yönünde değerlendirilmeye başlanınca "Barışı Kucaklama" şeklinde değiştirilmiş.
Haliyle fotoğrafı çeken kişi de, fotoğrafta yer alan ikili de artık hayatta değil. Kimlikleri ise kesin olarak tespit edilememiş durumda.
Diğer bir yandan aynı heykel ABD'de beş farklı şehirde daha yer almış. Heykellerin adını değiştirmenin işe yarayıp yaramayacağı, ya da yıkılıp yıkılmayacakları ise henüz meçhul.
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