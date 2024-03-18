Ertuğrul Özkök'ün Görüşüne Göre MeToo Hareketi Barış Sembolü Öpüşme Heykelini de Yıkacak mı?

'Fotoğraf Life Dergisi'nde yayınlanınca sembol oldu.

Bu fotoğraf “Life” dergisinde yayınlanınca, bir anda bütün dünyada savaşın bitişinin sembolü haline geldi.

1945-2024…

Yani tam 79 yıldır bu fotoğraf barışın kutlanışının ikonik sembolü olarak bütün dünyada bilindi ve milyonlarca defa kullanıldı.

Sonunda Amerikan Deniz Kuvvetleri de bunu bir heykel haline getirterek işte o rıhtıma koydu.

Böylece San Diego’nun da en önemli sembollerinden biri haline geldi.

Heykel, Seward Johnson adlı bir sanatçı tarafından yapıldı.

Önce Florida’da Saratoga şehrine kondu, sonra San Diego’ya taşındı.

Ancak bunu Victor Johansen adlı bir başka fotoğrafçının çektiği kareden aldığını söyledi.

O fotoğrafın telif hakkı olmadığı için böyle söylediğini tahmin ediyorum.

Ama gören herkes bunun Times Square fotoğrafı olduğunu anlıyor veya öyle görüyor.'