Ermenistan ve Azerbaycan 35 Yıl Sonra Barıştı: Aliyev ve Paşinyan’dan Tarihi Görüntü

Beyaz Saray'da üçlü görüşme gerçekleşti. ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen zirvede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile üçlü bir mutabakata imza atıldığını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Azerbaycan ve Ermenista arasında sağlanan barışı 'Tam 35 yıl boyunca savaştılar ve şimdi dost oldular ve uzun süre boyunca dost olacaklar' sözleriyle duyurdu. 'Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor' diyen Trump, şunları dedi:

'6 ayda savaşları bitirdim. Ermenistan aynı zamanda ABD ile iş birliği yapacak. Üç ülkenin de ekonomik faydasına olacak bu anlaşmalar. Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor. Savunma alanında Azerbaycan'a uygulanan yaptırımları kaldırıyoruz. Bu, Azerbaycan için çok önemli. Bu anlaşma ile Hindistan ve Pakistan'daki savaş gibi iki lideri bir araya getirdik. Öncesinde büyük savaşta olan iki lideri bir araya getirdik.'