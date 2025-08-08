Ermenistan ve Azerbaycan 35 Yıl Sonra Barıştı: Aliyev ve Paşinyan’dan Tarihi Görüntü
ABD’nin başkenti Washington’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Başkanı Donald Trump ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan üçlü görüşme gerçekleştirdi. ABD Başkanı Trump, iki ülke arasında barış sağlandığını duyurdu. Paşinyan ve Aliyev tarihi görüntü verdi.
Ermenistan ve Azerbaycan arasında 35 yıl sonra barış sağlandı.
Paşinyan ve Aliyev kameralar önüne el sıkıştı.
Aliyev ve Paşinyan'dan tarihi görüntü:
