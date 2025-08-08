onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ermenistan ve Azerbaycan 35 Yıl Sonra Barıştı: Aliyev ve Paşinyan’dan Tarihi Görüntü

Ermenistan ve Azerbaycan 35 Yıl Sonra Barıştı: Aliyev ve Paşinyan’dan Tarihi Görüntü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.08.2025 - 23:50

ABD’nin başkenti Washington’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Başkanı Donald Trump ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan üçlü görüşme gerçekleştirdi. ABD Başkanı Trump, iki ülke arasında barış sağlandığını duyurdu. Paşinyan ve Aliyev tarihi görüntü verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ermenistan ve Azerbaycan arasında 35 yıl sonra barış sağlandı.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında 35 yıl sonra barış sağlandı.

Beyaz Saray'da üçlü görüşme gerçekleşti. ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen zirvede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile üçlü bir mutabakata imza atıldığını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Azerbaycan ve Ermenista arasında sağlanan barışı 'Tam 35 yıl boyunca savaştılar ve şimdi dost oldular ve uzun süre boyunca dost olacaklar' sözleriyle duyurdu. 'Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor' diyen Trump, şunları dedi:

'6 ayda savaşları bitirdim. Ermenistan aynı zamanda ABD ile iş birliği yapacak. Üç ülkenin de ekonomik faydasına olacak bu anlaşmalar. Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor. Savunma alanında Azerbaycan'a uygulanan yaptırımları kaldırıyoruz. Bu, Azerbaycan için çok önemli. Bu anlaşma ile Hindistan ve Pakistan'daki savaş gibi iki lideri bir araya getirdik. Öncesinde büyük savaşta olan iki lideri bir araya getirdik.'

Paşinyan ve Aliyev kameralar önüne el sıkıştı.

Paşinyan ve Aliyev kameralar önüne el sıkıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 'Gerçekten tarihi bir gün, bugün Kafkaslar'da barışı tesis ediyoruz. Bu sadece bizim için değil bölge için muazzam fırsatlar yaratacak. Azerbaycan üzerinde devam eden kısıtlamaları kaldırdığı için (Trump'a) teşekkür ediyoruz. Bağımsız olduktan 1 yıl sonra getirilen kısıtlamaları 33 yıl sonra kaldırdı' ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise Azerbaycan ile imzalanan ortak bildiriyle önemli bir dönüm noktasına ulaşıldığını ve iki ülke arasında yeni bir tarihin temelinin atıldığını söyledi.

Aliyev ve Paşinyan'dan tarihi görüntü:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
5
3
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın