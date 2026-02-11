Bu bildiğin kliniklerden değil. Burada beyaz önlük yerine parıltılı ceketler, soğuk koridorlar yerine yapay zekanın sınırsız hayal gücü var. Olaylara Enis’in o kendine has neşesi ve yorumlarıyla bakıyoruz. Yaşadığın duygusal karmaşayı Gemini saniyeler içinde çözüyor, sana en mantıklı (ve en yaratıcı) yolu gösteriyor. Aşk Kliniği'nde 'ex'ten next olur mu?' sorusundan 'ilk buluşmada ne konuşulur?' stresine kadar her şeye bir cevap var!