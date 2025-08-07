onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Moda
En Şık Protez Tırnak Modelleri Nelerdir? İşte Gören Herkesi Hayran Bırakacak Protez Tırnak Trendleri

En Şık Protez Tırnak Modelleri Nelerdir? İşte Gören Herkesi Hayran Bırakacak Protez Tırnak Trendleri

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.08.2025 - 16:59

Tırnakta şıklık, doğallık ya da gösteriş arıyorsanız, protez tırnaklar tam size göre! Tabii önce yılın trendlerini öğrenmeli, stilinize yakışan moda akımını keşfetmeli ve doğru uygulama ile hem sağlığınızı hem güzelliğinizi önemseyerek işlem yaptırmalısınız. Ofis şıklığına yakışan günlük protez tırnak modelleri ya da düğün tarzınızı tamamlayan modern görüntüyü yakalamak için seçeceğiniz protez uygulamaları ise içeriğimizde! Peki, protez tırnak nasıl yapılır? 2025'in protez tırnak modelleri nelerdir?   

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Protez Tırnak Nedir?

Protez Tırnak Nedir?

Jel tırnak, protez tırnak, kalıcı oje derken moda dünyası gibi kafalar da karıştı. Peki nedir bu protez tırnak? Doğal tırnakların üzerine uygulanan, ancak doğal tırnaktan daha estetik, dayanıklı ve uzun ömürlü olan yapay tırnak sistemine protez tırnak denir. 

Protez Tırnak Çeşitleri Nelerdir? 

Protez tırnaklar, genellikle akrilik, jel ya da dipping (toz sistem) malzemeler kullanılarak yapılır. Uygulama sırasında kullanılan malzemeye göre protez tırnak çeşitleri de değişir. 3 çeşit protez tırnak vardır.

  • Jel Tırnak: Protez tırnakları arasında en doğal görünüme sahip olan jel tırnaktır. Parlak ve hafif yapısıyla dikkat çeker.

  • Akrilik Tırnak: Kullanılan malzeme nedeniyle uzun süre dayanıklılık tercih edenlerin vazgeçilmezidir.

  • Dipping Sistem (Toz Sistem): Hızlı ve tırnaklarında hafif bir uygulama arayanların favorisi ise dipping olabilir.

Kimler Protez Tırnak Tercih Edebilir? 

Tırnak yapısı kırılgan, yavaş uzayan ya da şekilsiz olan kişiler protez tırnağa sıklıkla tercih eder. Öte yandan, özel günlerde, düğün süreçlerinde, tatil gibi zamana yayılan programlar kapsamında da kalıcı bir estetik görüntü içinde protez tırnak uygulaması yaptırabilirsiniz.

Protez Tırnak Nasıl Yapılır?

Protez Tırnak Nasıl Yapılır?

Profesyonellerce yapılan protez tırnak uygulaması için şu adımlar takip edilir;

  • Öncelikle tırnak yüzeyi sterilize edilir. Daha sonra kütiküller temizlenir ve tırnak yüzeyi mat bir hale getirilir. 

  • Tırnaklar için istenilen boya ve forma uygun, uç ya da şablon kullanarak jel uzatma yapılır. 

  • Seçilen akrilik ya da jel ile uygulamaya geçilir. Bu aşamada tırnaklara kat kat sürülen malzemeler UV/LED lambalar aracılığıyla kurutulur.

  • Kurutma işlemi sona erdikten sonra ise tırnaklar şekillendirilir ve kenarları düzeltilir.

  • Sıra renklendirmekte: Renkli oje ve nail art uygulamaları ile istediğiniz tasarım yapılır. 

  • İşlem tamamlanmadan önce son kat olarak parlatıcı sürülür.

Protez Tırnak Zararlı mı? 

Bu konuda pek çok farklı görüş olsa da, doğru uygulama ve bakım yapıldığında protez tırnak genellikle zararlı bir uygulama değildir. Bunun için işi uzmanına bırakmak, tırnakları düzenli olarak dinlendirmek ve protez tırnakları kendi tırnaklarınıza zarar vermeden çıkartmak son derece önemlidir. Zira, aşırıya kaçan ya da yanlış yapılan uygulamalar cilt ve tırnak sağlığını olumsuz etki edebilir. 

Kimler Protez Tırnak Yaptırmamalıdır? 

  • Tırnak mantarı veya tırnaklarında enfeksiyon olanlar,

  • Tırnaklarında kırılma, soyulma ve çatlama yaşayanlar,

  • Sedef ve egzama gibi cilt hastalıkları bulunanlar,

  • Akrilik veya jel malzemeleri Alerjisi olanlar,

  • İmmun sistemi zayıf bireyler,

  • Eldivensiz temizlik yapmak gibi nemli ortamda fazla iş yapan kişiler,

  • Kimyasal maddelerden uzak durması tavsiye edilen kişiler,

  • Hamileliğin özellikle ilk aylarında olan kişiler, protez tırnak uygulamasından kaçınmalıdır. 

Ayrıca, doğal tırnağın hava almasını engelleyecek düzeyde sürekli protez kullanımı, tırnağın aşırı törpülenmesi ve hijyen kurallarına uyulmaması gibi durumların içinde bulunduğu hatalı uygulamalar; doğal tırnağa hasar vererek kendi çabanızla protezleri çıkarmak ve alerjik reaksiyonlar dikkat etmeniz gereken konular arasında.

Evde Protez Tırnak Nasıl Çıkarılır?

Evde Protez Tırnak Nasıl Çıkarılır?

Protez tırnak uygulamasının profesyonellerce salonda çıkarılması gerekmektedir. Ancak bu öneri uymayıp evde işlem yapmak isterseniz, tırnaklarınızı sert bir şekilde kazımadan ve koparmadan işlem yapmaya özen göstermelisiniz. 

Evde protez tırnaklarını çıkartmak için aseton banyosunu deneyebilirsiniz. Bu işlem için tırnak yüzeyini hafifçe törpüleyip pamukları saf asetonla ıslatıp daha sonra da alüminyum folyo ile sarabilirsiniz. Yaklaşık 15 ile 20 dakika kadar bekledikten sonra yumuşayan malzemeyi tırnak eti itici ile nazikçe kaldırabilirsiniz. 

Protez tırnak çıktıktan sonra kalan kalıntıları törpüleyebilir daha sonra ise tırnak yağı ve nemlendirici ile bakım yapmaya başlayabilirsiniz. Protez tırnağın çıkartılması kadar bakımının da önemli olduğunu unutmayın.

2025’in Trend Protez Tırnak Modelleri

2025’in Trend Protez Tırnak Modelleri

2025 yılı ile birlikte moda dünyası sadelik ve cesareti bir arada görmeyi tercih ediyor. Bu yüzden son yıllardan farklı olarak aşırı ve gösterişli modeller yerine sade bir şıklık ön plana çıkıyor. Büyük taşlar, tırnakları kaplayan işlemeler yerini daha zarif kabartmalı çiçeklere, minimalist geometrik şekillere, süt beyazı tırnaklara ve renkli frenchlere bırakıyor. 

İşte, yılın protez tırnak trendleri 👇

Kısa Protez Tırnak Modelleri

Kısa Protez Tırnak Modelleri

2025 yılının minimalist çizgileri sayesinde, kısa protez tırnaklar zirvede yer alıyor! Doğal tırnak uzunluğunda yapılan uygulamalarda nude tonlar tercih edilirken ofis şıklığını tamamlayan şıklık da sağlanıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Chrome Protez Tırnak Modelleri

Chrome Protez Tırnak Modelleri

Metalik görünüm her devirde vazgeçilmezler arasında yer alıyor. Bu yıl da revaçta olan chrome tırnaklar ayna yansımalı şıklığın vazgeçilmezi oluyor.

Milk Protez Tırnak (Süt Beyazı) Modelleri

Milk Protez Tırnak (Süt Beyazı) Modelleri

Modayı yakından takip edenler bilirler, bu yıl sıkça “Clean girl” terimi ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu akım ile birlikte tırnaklarda da sadelik ve temiz bir görünüm moda haline geliyor. Adeta eskiler geri dönüyor, yumuşak ve zarif bir görünüm ise hem yaz hem kış aylarının vazgeçilmezi oluyor.

2025 Yazının Protez Tırnak Trendleri

Barbiecore Protez Tırnak Modelleri

Barbiecore Protez Tırnak Modelleri

Tiktok'ta viral olan parlak pembe, simli ve taşlı detaylara sahip Barbie kombinlerine rastlamışsınızdır. İşte bu tarzı tamamlayan Barbiecore tırnaklar da yılın trendlerinden. Yani ışıltı bu yılda tırnakların vazgeçilmezlerinden.

3D Nail Art Modelleri

3D Nail Art Modelleri

Özellikle yaz aylarını, düğün sezonunu, yazın olmazsa olmazı festivalleri renklendiren trend ise 3D nail art. Bu sezon kabartmalı çiçek, inci ve kabuk süslemeler 3D modellerde ön plana çıkıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tırnaklarda Minimalist Geometrik Çizgiler

Tırnaklarda Minimalist Geometrik Çizgiler

Tırnaklarınızda hareketlilik arıyorsanız ince çizgiler, üçgenler, minimalist ama geometrik şekiller ve bazen de birkaç küçük nokta hem zarif hem şık bir görünüm elde etmenizi sağlayabilir.

Nail Art Protez Tırnak Modelleri

Nail Art Protez Tırnak Modelleri

2025 yılının sanatsal ruhunu yansıtan nail art protez tırnaklarda, renk bloklama, yaldızlı detaylar, Gökkuşağı çizgileri, mikro desenler, tabii ki minimalist figürler ve özel günleri daha da özel kılan tasarımlar göz kamaştırıyor.

Sade Ama Şık Protez Tırnaklar

Badem Protez Tırnak Modelleri

Badem Protez Tırnak Modelleri

Zarif ve modern bir görünüm tercih edenlerin vazgeçilmezi badem protez tırnaklar oluyor. Badem formundaki tırnaklar özellikle jel uygulamalarda, pastel renkler kullanıldığında ve minimalist taşlarla renklendirildiğinde yılın vazgeçilmez trendleri arasında yerini alıyor.

Kırmızı Protez Tırnak Modelleri

Kırmızı Protez Tırnak Modelleri

Modanın değişmeyeni ise her zaman olduğu gibi kırmızı! Moda dünyasının olmazsa olmazları arasında yer alan kırmızı bu yıl da ateşli ve estetik görünümün mimarı. Özellikle krom kırmızı yansımalar gece şıklığını temsil ederken, koyu vişne çürüğü tonlar günlük kullanımda da dikkat çekiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzun Protez Tırnak Modelleri

Uzun Protez Tırnak Modelleri

Her ne kadar kısa ve doğal bir görünüm bu yıl tırnakların aranan trendi olsa da uzun tırnaklardan vazgeçemeyenler de var. Stiletto ve kare formundaki uzun tırnaklar, yılın cesur moda tarzını yansıtıyor. Stiletto formundaki tırnaklarda parlak neon renkler, yanardöner efektler ve holografik ojeler bir hayli popüler.

Sade Protez Tırnak Modelleri

Sade Protez Tırnak Modelleri

Zaten, “milk” tırnaklardan söz etmiştik! Sade protez tırnak modelleri de aslında benzer bir akımın parçası. Soft nude tonlar, süt beyazı ve açık pembe tonları sade şıklığın ince tırnaklardaki zarif yansıması oluyor. Sade protez tırnaklarda yapılan, ince çizgiler ve küçük taş eklemeler de zarafeti vurgulamak için özel birer seçime dönüşüyor.

Küt Protez Tırnak Modelleri

Küt Protez Tırnak Modelleri

Özellikle ofis stilini tamamlayan küt protez tırnak modelleri, sade oje tonları ile bütünleşiyor. Kısa ya da orta uzunluktaki küt kesime eşlik eden mat ve parlak geçişli ombre efektleri doğallığa yapılan göz alıcı bir dokunuşa dönüşüyor

French Protez Tırnak Modelleri

French Protez Tırnak Modelleri

Klasik frenchlerden bahsettiğimizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü bu yılın modası renkli uçlar. Özellikle metalik french detayları ve ters french tekniği sıradan tarzlara meydan okuyor.

Kırmızı ve French Şıklığıyla Protez Tırnak

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın