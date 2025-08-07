En Şık Protez Tırnak Modelleri Nelerdir? İşte Gören Herkesi Hayran Bırakacak Protez Tırnak Trendleri

Jel tırnak, protez tırnak, kalıcı oje derken moda dünyası gibi kafalar da karıştı. Peki nedir bu protez tırnak? Doğal tırnakların üzerine uygulanan, ancak doğal tırnaktan daha estetik, dayanıklı ve uzun ömürlü olan yapay tırnak sistemine protez tırnak denir.

Protez Tırnak Çeşitleri Nelerdir?

Protez tırnaklar, genellikle akrilik, jel ya da dipping (toz sistem) malzemeler kullanılarak yapılır. Uygulama sırasında kullanılan malzemeye göre protez tırnak çeşitleri de değişir. 3 çeşit protez tırnak vardır.

Jel Tırnak: Protez tırnakları arasında en doğal görünüme sahip olan jel tırnaktır. Parlak ve hafif yapısıyla dikkat çeker.

Akrilik Tırnak: Kullanılan malzeme nedeniyle uzun süre dayanıklılık tercih edenlerin vazgeçilmezidir.

Dipping Sistem (Toz Sistem): Hızlı ve tırnaklarında hafif bir uygulama arayanların favorisi ise dipping olabilir.

Kimler Protez Tırnak Tercih Edebilir?

Tırnak yapısı kırılgan, yavaş uzayan ya da şekilsiz olan kişiler protez tırnağa sıklıkla tercih eder. Öte yandan, özel günlerde, düğün süreçlerinde, tatil gibi zamana yayılan programlar kapsamında da kalıcı bir estetik görüntü içinde protez tırnak uygulaması yaptırabilirsiniz.