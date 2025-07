En Güzel Tırnak ve Manikür Modelleri! Sıradaki Manikürünü Seçmeden 2025'in Tırnak Trendlerini Keşfet

Belki daha önce de duymuşsunuzdur, “clean girl” estetiği ile özdeşleşene soap nails, yani namıdiğer sabun tırnaklar son dönemlerin vazgeçilmezleri arasına girdi. Ellerinde temiz, minimalist ve estetik bir görünüm tercih edenlerin aradığı model sabun tırnaklar olabilir.

Sabun Tırnakların En Çok Yakıştığı El Tipi

Sabun tırnaklar, genellikle tırnak yatağı düz ve simetrik olan ellerde güzel duracaktır. Bu model ile sağlıklı, temiz, zarif ve estetik bir görünüm istiyorsanız; ince parmaklara sahip olmanız da önemli. Öte yandan parmaklarında her an yeni manikürü yapılmış gibi temiz bir his isteyenler için de uygun olan bir model şeffaf ve yarı saydam yumuşak tonlarla uygulanmalıdır.