En Güzel Tırnak ve Manikür Modelleri! Sıradaki Manikürünü Seçmeden 2025'in Tırnak Trendlerini Keşfet

El bakımı, hijyeni ve şıklığı herkes için önemlidir! Öyle ki ilk kez tanıştığımız ve tokalaştığımız insanların ellerine göz ucuyla da olsa bakmayı ihmal etmeyiz. Ama özellikle de biz kadınlar için tırnaklarımızın güzelliği ellerimize her baktığımızda aklımıza gelir. Hani, tırnak bakımınızı tamamladığınız anda ellerinize hayran hayran baktığınız o ilk anlar vardır ya... İşte bunu her kadın yaşamalı!

Tabii günümüzde, tırnakta şıklığın da envaiçeşidi var. Sade şıklık sevenler için milky nail (süt beyazı tırnaklar), gösteriş sevenler için taşlı minimalizim, rengarenk nail art dokunuşları vazgeçilmez hale geldi. Peki, elinize en uygun tırnak şekli nedir? Doğru tırnak şekli nasıl belirlenir? 2025 tırnak ve manikür modelleri nelerdir?

İşte, detaylar...