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En Güzel Örgü Saç Modelleri Nelerdir? Sezonun Son Trendlerinden En Şık ve Kolay Örgü Saç Modelleri

En Güzel Örgü Saç Modelleri Nelerdir? Sezonun Son Trendlerinden En Şık ve Kolay Örgü Saç Modelleri

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.08.2025 - 22:38

Her dönemin olmazsa olmazı örgü saç modellerinin, 2025 trendlerini sizin için derledik! Kimi zaman düğün şıklığını tamamlayan kimi zaman ise iş hayatındaki duruşunuzu temsil eden örgü saç modellerinin nasıl yapıldığından kullanım alanlarına merak edilen tüm detaylara değindik. Tarzınıza tarz katıp zarafetinizi ortaya çıkaracak eşsiz saç modelleri arasından saç tipinize uygun olanı seçip modanın son trendlerini yakalamaya hazır olun. Peki, balıksırtı nasıl örülür? Hollanda örgüsü ile Fransız örgüsü arasındaki fark nedir? Düğünde tercih edilecek örgü saç modelleri nelerdir?

İşte, en güzel örgü saç modelleri...

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En Güzel Örgü Saç Modelleri Nelerdir?

En Güzel Örgü Saç Modelleri Nelerdir?

Pratik ve göz alıcı şıklıkları ile örgü saç modelleri, her sezonun vazgeçilmezleri arasında yer alır.  Klasik ve zamansız bir şıklık hayal edenler için düz saç örgüsü, derli toplu bir görüntü tercih edenler için balıksırtı ya da Hollanda örgüsü, minimal ama etkili bir duruş için halat örgü, düğün ve özel günlerde göz alıcı bir şıklık için ise taç örgüsü olmazsa olmazdır. 

Peki, Saç Nasıl Örülür? 

Her örgü modeli için farklı ipuçları bilmeniz gereken küçük tüyolar olsa da genel hatlarıyla örgü için;

  • İlk adım, saçı tarayıp düğümlerinden arındırmak olacaktır.

  • Ardından, saçınızın örmek istediğiniz bölümünü genelde 3 parçaya ayırmanız gerekir. 

  • Böylece saçları belli bir sırayla birbirinin üstünden ya da altından geçirerek örmeye başlayabilirsiniz.

  • Örgü bittiğinde saçın ucunu ise lastik bir tokayla sabitlemeniz yeterli olacaktır.

Moda Dünyasının Olmazsa Olmazı: 2025 Örgü Saç Modelleri

Moda Dünyasının Olmazsa Olmazı: 2025 Örgü Saç Modelleri

Ama “En güzel örgü saç modelleri hangileri?” diye soracak olursanız, her güne özel bir model saymak son derece olası. Çünkü spor bir görünüm için ikili örgüler moda dünyasının gözdesi olurken romantik anlar için şelale örgüsü trendler arasındadır.

Haydi gelin birlikte 2025 sezonunun en trend örgü saç modellerinin yapılışlarını ve nerelerde kullanılabileceğini birlikte inceleyelim. 👇

Düz Saç Örgü Modelleri

Düz Saç Örgü Modelleri

Düz örgü ya da klasik üçlü örgü, 2025 sezonunu saran minimalist şıklık ve “clean girl” estetiğiyle moda dünyasının geri dönemlerinden! Sade ve sıkı örgüler sezonun tercih edilenleri arasında. 

Düz Saç Örgüsü Nasıl Yapılır?

 Klasik üçlü örgü için saç 3 eşit parçaya ayrılır. Ardından sağdaki tutamı ortaya, sonra soldakini ortaya alarak sırayla örülür. Bu sıra saçın tamamı örülene dek takip edilir. Yapımı son derece kolay 3 parça klasik bir örgü modelidir.

Kimler Düz Saç Örgüsü Tercih Etmeli? 

Uzun ve orta boy saçlar için ideal olan düz saç örgüsü, kısa saçlarda ise özellikle ön tutamlarda ya da arka ortada saçın yarısını kullanacak şekilde mini örgüler olarak tercih edilebilir.  Düz örgü, saçı çok olmayanlar için ise hacim verici olmayabilir. 

Düz Örgünün Alternatif Kullanımları: 

  • At kuyruğunun ucuna örerek sportif bir hava katabilirsiniz.

  • Okula, ofise veya piknik günlerine çok uygun olacaktır.

  • Dilersen şapkayla kombinleyerek bohem bir görünüm de yakalayabilirsin.

Balıksırtı Örgü (Fransız Örgüsü) Saç Modelleri

Balıksırtı Örgü (Fransız Örgüsü) Saç Modelleri

Saçı yüze yakın bir şekilde sabitleyen, genellikle de spor bir model olarak ön plana çıkar. Balıksırtı örgünün sıkı örülen versiyonları ise sıklıkla trendlerde yer alır.

Balıksırtı Nasıl Örülür?

Balıksırtı örgüye, 3 tutam yerine, 2 küçük tutamla başlanır. Örgü her iki yandan ince saçlar ekleyerek büyütülür.

Kimler Balıksırtı Örgü Tercih Etmeli?

Kısa saçta yapılması pek mümkün olmayan bir modeldir. Ancak orta uzunlukta ya da uzun ise tepeden başlayarak örülebilir. Eğer saçınız az ise sıkı balıksırtı örgü kafa derinizin görünmesine neden olabilir. Bu yüzden daha gevşek modeller ile hafif dağınık bir örgüsü tercih edebilirsiniz. 

Balıksırtı Örgünün Alternatif Kullanımları Nelerdir?

  • Spor yaparken, toplu ve şık bir görünüm sağlar.

  • Gömlek yakalarıyla klasik durur, tişörtle ise sokak stiline dönüşür.

  • Bahar aylarında ise dağınık versiyonu ile festivallik olabilir!

İşte, Balıksırtı Örgünün Videolu Anlatımı

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Hollanda Örgü (Ters Balıksırtı) Saç Modelleri

Hollanda Örgü (Ters Balıksırtı) Saç Modelleri

Kabartmalı görünümüyle özellikle sosyal medyanın saç trendleri arasına giren Hollanda örgüsü ya da namıdiğer ters balıksırtı 2025 sezonunda da tercih edilen modellerden. 

Ters Balıksırtı Nasıl Örülür?

Adından da anlaşılacağı gibi ters balıksırtı, Fransız örgüsünün tersidir. Hollandda örgüsüne de yine 3 tutam yerine 2 küçük tutumla başlanır. Bu kez her iki yandan örgüye eklenen tutamlar alta alınarak örülür, saçın üzerinde “kabartmalı” bir görünüm oluşturulur.

Kimler Ters Balıksırtı Örgü Tercih Etmeli?

Fransız örgüsünün aksine az saçı olan kişiler için uygundur. Kısa saçta zorlayıcı olabilir ancak uzun saçta uygulaması kolaydır. Kalın telli ve hacimli saçlarda ise en güzel sonucu elde edebilirsiniz. 

Ters Balıksırtının Alternatif Kullanımları: 

  • Özellikle koyu renk saçlarda daha belirgin görünür.

  • Okuldan düğüne her stile uyum sağlar.

  • İkili örülüp bant gibi sarılarak taç örgüye de dönüştürülebilir.

Ters Balıksırtı Örgünün Videolu Anlatımı

Mısır Örgü (Balık Kuyruğu Örgü) Saç Modelleri

Mısır Örgü (Balık Kuyruğu Örgü) Saç Modelleri

Yaz aylarının favori modelidir. Mısır örgüsü ince ince örülmüş balık kuyruğu görünümüyle plajdan davetlere gündelik ya da şık modellerde yerini alabilir. 

Mısır Örgüsü Nasıl Örülür?

Saç iki parçaya ayrılır, dıştan alınan ince tutam diğer tarafa aktarılır. Böylece saçta balık kılçığı görünümü elde edilir. Tabii aynı işlem örgü bitene kadar her iki taraftan da tekrar eder.

Kimler Mısır Örgüsü Tercih Etmeli?

Uzun, dolgun ve kalın telli saçlarda gönül rahatlığı ile tercih edilebilir. Az saçta da ince ama stil sadece bir görünüm sağlayabilir. Zaman alıcı bir örgü türü olduğu için biraz sabır gerektirir, kısa saçta ise pek kullanışlı olmayabilir.

Mısır Örgüsünün Alternatif Kullanımları Nelerdir?

  • Omuz üstüne düşen tek örgü yaz akşamlarına yakışır.

  • Plaj görünümünde hafif dağınık hali harika durur.

  • Takılarla süslenerek geceye de adapte edilebilir.

Göründüğünden Kolay: Mısır Örgünün Videolu Anlatımı

Halat Örgü Saç Modelleri

Halat Örgü Saç Modelleri

Geometrik stilin yükselişte olduğu moda trendlerinde modern topuzlarda sıkça karşımıza çıkmaya başlayan bir modeldir halat örgü! 

Halat Örgü Nasıl Yapılır?

Saç ikiye ayrılır ve her iki tutam ayrı ayrı aynı yönde burulur, sonra birbirine ters yönde sarılır.

Kimler Halat Saç Örgü Tercih Etmeli?

İnce telli ve uzun saçlarda bile kolayca uygulanabilen bir modeldir. Halat örgüyle hacimli saçlarda daha etkili bir görünüm elde edilebilir. Sadece iki tutamla ve bükülerek yapılan bu örgü kısa saçlarda ise genellikle uygulanamaz.

Halat Örgünün Alternatif Kullanımları Nelerdir?

  • Gündelik topuzlara modern bir dokunuş.

  • Düğün davetlerinde zarif bir ense örgüsüne dönüşebilir.

  • Yarım toplanmış saçlarda sade ama stil sahibi görünür.

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Örgülü At Kuyruğu Saç Modelleri

Örgülü At Kuyruğu Saç Modelleri

Aradığınız hem spor hem şık bir model ise 2025 trendlerinde de yer alan ve genç kuşakta yükselişte olan bu modeli tercih edebilirsiniz. 

Örgülü At Kuyruğu Nasıl Yapılır?

Saç önce at kuyruğu yapılır. Ardından kuyruğun tamamı ya da küçük tutamlarına düz örgü örülür. Dilerseniz, saçın bir kısmını at kuyruğu yapmadan önce de örebilir, saçın kafanıza yapışık görünen bölümüne hacim verebilirsiniz.

Kimler Örgülü At Kuyruğu Tercih Etmeli?

Aslında bu model tüm saç tipleri için uygundur. Eğer saçınız azsa, örgüyü küçük tutamlarda uygulayarak hacimli bir görünüm elde etmeye çalışabilirsiniz. 

Örgülü At Kuyruğunun Alternatif Kullanımları Nelerdir?

  • Ofis kombinlerine pratik bir şıklık katar.

  • Yüksek örgülü kuyruk gece stiline uyarlanabilir.

  • Fular ya da kurdeleyle tamamlanarak nostaljik bir hava yakalanabilir.

2025'in Trendlerinden: Küçük Saç Örgüleri

2025'in Trendlerinden: Küçük Saç Örgüleri

90'ları geri döndüren küçük örgüler, bu yıl saçta hem stil hem aksesuar görevi görüyor desek yeridir.

Küçük Örgüler Nasıl Yapılır?

Saçın ön kısmından ya da rastgele birkaç ince tutam alınıp ince örgüler yapılır.

Kimler Saçlarında Küçük Örgüler Tercih Edebilir? 

Her saç tipine uygun olan bir modeldir küçük örgüler. Özellikle kısa ve ince telli saçlara hacim sağlayabilir. Örmesi kolaydır ama ince ince örüleceği için biraz zaman alabilir. 

Küçük Örgülerin Alternatif Kullanım Yerleri Nelerdir?

  • Bohem veya festival stilinin olmazsa olmazıdır.

  • Serbest bırakılan saçlarda hacim oyunları sağlayan zarif dokunuştur.

  • Renkli boncuklarla yazlık hale getirilebilir ve tatil şıklığının vazgeçilmezi olabilir.

Şelale Örgü Saç Modelleri

Şelale Örgü Saç Modelleri

Romantik gelin saçı modellerinde sıkça gördüğümüz şelale örgü, bu yıl mezuniyetlerde de zirvede diyebiliriz. 

Şelale Saç Örgü Nasıl Örülür?

Örgü örülürken her ilmekte bir tutam saç bırakılır, alttan yeni saç alınır. Bu da “şelale” görünümü verir.

Kimler Şelale Örgü Tercih Etmeli?

Bu model ile özellikle uzun ve dalgalı saçlarda estetik bir görünüm elde edilir. İnce saçta ise daha etkili bir görünüm için uygun olacaktır. Kısa saçlarda ise yapılmaz. 

Şelale Örgünün Alternatif Kullanım Yerleri Nelerdir?

  • Düğün veya nişan gibi romantik etkinlikler için bire birdir.

  • Yarım topuzla kombinlenerek estetik bir görünüm sağlanabilir.

  • Işıltılı tokalarla büyülü hale getirebilir!

Şelale Örgü Saç Yapımında Bir Başka Yol Daha Var!

Kısa Saçlar İçin Örgü Saç Modelleri

Kısa Saçlar İçin Örgü Saç Modelleri

Pixie veya bob saç modelini tercih edenlerden misiniz? İşte sizin için 2025’in örgü trendini anlatıyoruz. Havalı bir görünüm elde etmenizi sağlayacak kısa saç örgüleri enerjinizi de yükseltecektir. 

Kısa Saça Nasıl Örgü Örülür?

Ön tutamlarla yapılan mini örgüler ya da ense hizasından geçen mini örgüler, kısa saçlarda bir harika duracaktır. Ters balıksırtı ya da düz örgü gibi şelale örgü de dağınık bir görünüme odaklanarak denenebilir.

Kısa Saçta Örgünün Alternatif Kullanımları:  

  • Kısa bob ve lob saç kesimlerine hacim ve hareket katan mini örgüler gündelik şıklığın mimarı olacaktır.

  • Örgü ve spreyle sabitlenen şıklık geceye modern bir görünüm sağlar.

  • Kulak üstü örgüler ise yaz sıcağında idealdir.

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İkili Balıksırtı Örgü Saç Modelleri

İkili Balıksırtı Örgü Saç Modelleri

Gençliğin enerjisini sembolize eden o model! TikTok’un en revaçta olan modellerinden birine geldik, haliyle sezonun da trendleri arasında bu model. 

İkili Balıksırtı Nasıl Örülür?

Saç ortadan ikiye ayrılır. Modele biraz da neşe katmak isterseniz, zikzak şeklinde saçlarınızı ayırabilirsiniz. Ardından her iki tarafa da ayrı ayrı balıksırtı örgü örebilirsiniz.

Kimler İkili Balıksırtı Tercih Etmeli? 

Sık ve çok fazla saçı olanlar için uygun olacaktır bu model. Saçınızın çok uzun olmasına ise gerek bile yok. 

İkili Balıksırtının Alternatif Kullanım Yerleri Nelerdir?

  • Spor şıklıkta favoridir.

  • Renkli lastik tokalarla gençlik enerjisi verir.

  • Soğuk mevsimlerde berelerle birlikte harika görünür.

Yarım Saç Örgü Modelleri

Yarım Saç Örgü Modelleri

Romantik ama salaş bir stil tercih edenlerin vazgeçilmezidir. Özellikle sonbahar ve kış aylarının modası olan yarım örgü, oversize kıyafetlerle eşleşir. 

Yarım Örgü Nasıl Yapılır?

Saçın sadece üst kısmı örülür ve altı serbest bırakılır.

Kimler Yarım Örgü Tercih Etmeli? 

Tüm saç tiplerinde kullanılabilen bir model olan yarım örgü, az saçlı kişilerde hacim illüzyonu yaratmak konusunda bir harikadır. 

Yarım Örgünün Alternatif Kullanım Yerleri Nelerdir?

  • Salaş kazaklarla kış görünümünü tamamlar.

  • Saç aksesuarlarıyla parti stiline döner.

  • Okula giderken pratik ama özenli bir seçenek.

Yandan Balıksırtı Örgü Saç Modelleri

Yandan Balıksırtı Örgü Saç Modelleri

Asimetrinin şıklığı dedikleri bu olsa gerek! Zira son dönemlerin yükselişteki saç trendi bir hayli havalı bir tercih olarak öne çıkıyor. 

Yandan Balıksırtı Örgü Nasıl Örülür?

Saç yana doğru alınır ve balıksırtı şeklinde örülür.

Kimler Yandan Balıksırtı Örgü Tercih Etmeli?

Orta ve uzun saçlara yakışan bu model kısa saçta biraz zor uygulanabilir. Klasik balıksırtına benzese de modern bir görüntü elde etmek isteyenlerin vazgeçilmezi olacaktır. Bu arada kısa saçlarda saçın yarısını örerek bu modeli uygulayabilirsiniz. 

Yandan Balıksırtı Örgünün Alternatif Kullanım Yerleri Nelerdir?

  • Tek omuza düşen modelle yaz elbiselerine zarafet katar.

  • Küpelerle dikkat çekici kombin yapılabilir.

  • Özellikle açık hava etkinliklerinde çok kullanışlı.

Günlük Kullanım İçin Örgü Saç Modelleri

Günlük Kullanım İçin Örgü Saç Modelleri

Doğal görünüm bu sezonun olmazsa olmazlarından! Bu yüzden pratik, dağınık ve gevşek modeller sizin de favorileriniz arasında yer alacaktır. 

Günlük Kullanımda Saç Nasıl Örülmeli?

Herhangi bir örgü modeli gevşek ya da dağınık halde örülerek sadeleştirilirse, günlük kullanıma uygun hale gelebilir. Ev topuzlarında küçük saçlar önünüze düşüyorsa, dağınıklığı toplamak için de saçın önüne örgü örülebilir.

Günlük Kullanımda Saç Örgüsünün Alternatif Kullanım Yerleri Nelerdir?

  • Sınav haftası, alışveriş günü, kahve molası…

  • Düz örgüden şelaleye kadar tüm stiller gündelikleştirilebilir.

  • Dağınık örgü ve oversize gömlek, işte 2025 sokak modası!

Gevşek Örgü Saç Modelleri

Gevşek Örgü Saç Modelleri

2025 sezonunda “soft girl” estetiğini mutlaka duymuş olmalısınız. Bohem bir akım olarak ortaya çıkan gevşek örgüler moda dünyasının da vazgeçilmezlerinden.

Gevşek Örgü Nasıl Örülür?

Örülmüş saç, örüldükten sonra parmakla gevşetilir. Bu işlem düz örgünün yanı sıra, şelale örgü, Fransız örgüsü ve özellikle ters balıksırtında tercih edilir.

Gevşek Örgünün Alternatif Kullanım Yerleri Nelerdir?

  • Romantik görünümlü fotoğraflar için mükemmel olacaktır.

  • Şapka altına da çok yakışır.

  • Özellikle kahverengi ve dalgalı saçlarda yumuşak durur.

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Halat Örgülü At Kuyruğu Saç Modelleri

Halat Örgülü At Kuyruğu Saç Modelleri

Minimalist ofis stilinin aranan tarzı, halat örgülü at kuyruğu saç modellerinde saklı. Üstelik sade ve şık bir görünüm için sezonun trendlerinden. 

Halat Örgülü At Kuyruğu Nasıl Yapılır?

Saç önce at kuyruğu yapılır. Daha sonra kuyruk kısmı halat örgüyle şekillendirilir ve havalı bir görünüm katılır.

Halat Örgülü At Kuyruğunun Alternatif Kullanım Yerleri Nelerdir?

  • Modern ve geometrik bir stil için idealdir.

  • Resmi günlerde sade ama farklı bir görünüm sunar.

  • Kalın saçlarda daha belirgin durur.

Halat Örgünün Videolu Anlatımı

İkili Hollanda Örgü Saç Modelleri

İkili Hollanda Örgü Saç Modelleri

Yüz hatlarını ortaya çıkarmak istediğinizde ihtiyacınız olan o model! Üstelik az saçta da kurtarıcı bir etki yaratır. Selfie çağında öne çıkan bir model olduğunu da söylemeden geçmeyelim. 

İkili Hollanda Örgüsü Nasıl Örülür?

Saç ortadan ikiye ayrılır. Daha sonra her yanda ters balıksırtı (Hollanda) örgüsü yapılır. Hareketli bir görünüm için saç zikzak şekilde de ortadan ikiye ayrılabilir.

İkili Hollanda Örgüsünün Alternatif Kullanım Yerleri Nelerdir?

  • Spor yaparken saçların dökülmesini engellemek için tercih edilebilir.

  • Düzgün örüldüğünde ciddi, dağınık örüldüğünde ise eğlenceli görünür.

  • Yağmurlu havalara da uygundur!

Düğünler İçin Örgü Saç Modelleri

Düğünler İçin Örgü Saç Modelleri

Vintage ve zarif bir görünüm tercih eden zarif gelinlerin tercihi! Düğünde masalsı bir görünüm için profesyonellerce uygulanacak en hoş modeller arasındadır. 

Gelin Saçında Hangi Örgü Modelleri Tercih Edilmeli?

Fransız, şelale veya taç örgü gibi daha özenli modeller seçebilirsiniz düğün şıklığı için.

Gelin Başında Örgüyü Süslemenin Yolu Nedir?  

  • İnci tokalarla zenginleştirilebilir.

  • Örgüyü topuzla kombinleyerek prenses havası yaratılabilir.

  • Kır düğünlerinde dağınık ama düzenli bir model tasarlamak isteyen şık gelinlerin tercihi olacaktır.

  • Bu arada sadece gelinler için değil, nedimeler için de uygundur.

Taç Örgü Saç Modelleri

Taç Örgü Saç Modelleri

Masalsı ama rustik bir görünüm ise aradığınız, düğünde taç örgü tam size göre olacaktır. Ayrıca bahar festivalleri için de bu yılın trendleri arasında. 

Taç Örgü Nasıl Örülür?

Saçın ön kısmı alınır. Daha sonra kafa çevresinden dolanarak örgü taç gibi yerleştirilir.

Taç Örgünün Alternatif Kullanım Yerleri Nelerdir?

  • İlkbahar düğünlerinde çiçekli versiyonu çok romantik görünecektir.

  • Mezuniyet balosunda göz alıcı bir tercih olacaktır.

  • Saç spreyiyle sabitlenirse tüm gün dayanır.

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Videolu Taç Örgü Yapımı

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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