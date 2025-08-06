En Güzel Örgü Saç Modelleri Nelerdir? Sezonun Son Trendlerinden En Şık ve Kolay Örgü Saç Modelleri

Pratik ve göz alıcı şıklıkları ile örgü saç modelleri, her sezonun vazgeçilmezleri arasında yer alır. Klasik ve zamansız bir şıklık hayal edenler için düz saç örgüsü, derli toplu bir görüntü tercih edenler için balıksırtı ya da Hollanda örgüsü, minimal ama etkili bir duruş için halat örgü, düğün ve özel günlerde göz alıcı bir şıklık için ise taç örgüsü olmazsa olmazdır.

Peki, Saç Nasıl Örülür?

Her örgü modeli için farklı ipuçları bilmeniz gereken küçük tüyolar olsa da genel hatlarıyla örgü için;