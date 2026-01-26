onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
En İyileri Konuştuk: Peki Dünyanın En Lezzetsiz Mutfağına Sahip Ülkeleri Hangisi?

En İyileri Konuştuk: Peki Dünyanın En Lezzetsiz Mutfağına Sahip Ülkeleri Hangisi?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.01.2026 - 12:37

İçerik Devam Ediyor

Her ülkenin mutfağı o ülkenin tarihi ve kültürü ile harmanlanarak oluştuğundan her biri, lezzetlerinin benzersizliği ve çeşitliliği ile adından söz ettiriyor. Bu eşsiz mutfaklar arasından pek çok kez en lezzetli olanlar belirlendi. Aynı şekilde, dünya genelindeki en iyi yemekler de seçildi. Peki ya en kötüler?

Taste Atlas'ın belirlediği dünyanın en lezzetsiz yemeklerinin sıralandığı video sosyal medyada viral oldu. Pek çok kişi listede yer alan ülkelerin yerinde bir seçim olduğunu savunurken, haksızlık edildiğini düşünenler de oldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DT5BM2mDO0Z/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte dünyanın en lezzetsiz mutfakları;

İşte dünyanın en lezzetsiz mutfakları;

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın