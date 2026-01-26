En İyileri Konuştuk: Peki Dünyanın En Lezzetsiz Mutfağına Sahip Ülkeleri Hangisi?

Her ülkenin mutfağı o ülkenin tarihi ve kültürü ile harmanlanarak oluştuğundan her biri, lezzetlerinin benzersizliği ve çeşitliliği ile adından söz ettiriyor. Bu eşsiz mutfaklar arasından pek çok kez en lezzetli olanlar belirlendi. Aynı şekilde, dünya genelindeki en iyi yemekler de seçildi. Peki ya en kötüler?

Taste Atlas'ın belirlediği dünyanın en lezzetsiz yemeklerinin sıralandığı video sosyal medyada viral oldu. Pek çok kişi listede yer alan ülkelerin yerinde bir seçim olduğunu savunurken, haksızlık edildiğini düşünenler de oldu.