En Güçlü Psikolojik Silahın Ne?

Herkesin farkında olsun ya da olmasın, insan ilişkilerinde kullandığı bir “psikolojik silahı” vardır. Kimisi zekasıyla etkiler, kimisi sessizliğiyle, kimisi de duygusal gücüyle. Bu silah bazen seni korur, bazen karşındakini çözer, bazen de farkında olmadan üstünlük sağlar. Bu testte vereceğin cevaplar, insanlarla olan ilişkilerinde en güçlü psikolojik avantajının ne olduğunu ortaya çıkaracak.

Hazırsan cevabı öğren!