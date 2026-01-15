Bilinçaltına Göre Sıradaki Tatil Rotan!

Senin ruhun bu ara sadece manzara istemiyor; anlam istiyor. Hayatında bazı şeyleri sorguladığın, kendinle daha fazla konuştuğun bir dönemdesin. O yüzden seni çağıran yerler yeni değil, derin. Roma’da yüzyılların üst üste binmiş hâlini görmek, Atina’da bir taşın bile hikâyesi olduğunu hissetmek, Kudüs’te zaman duygusunun çözülmesi… Bu şehirler seni düşündürür ama yormaz. Bu tatilde çok fotoğraf çekmeyebilirsin ama çok şey hissedersin. Senin yolculuğun dışarıdan çok içeriye doğru.