Bilinçaltına Göre Sıradaki Tatil Rotan!
Bazen nereye gitmek istediğimizi mantığımız değil, içimizde biriken duygular belirler. Yorulduğumuzda kaçmak isteriz, sıkıldığımızda yenilik ararız, dolduğumuzda ise sessizlik… Bu testte sorular basit gibi görünse de, verdiğin cevaplar bilinçaltındaki ihtiyacı ortaya çıkaracak. Sonunda “keşke şimdi orada olsam” diyeceğin tatil rotası seni bekliyor.
Hazırsan başlayalım!
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Son zamanlarda seni en çok yoran şey hangisi?
4. Tatilde ilk aradığın his ne olur?
5. Bir sabah uyandığında hiçbir sorumluluğun olmasa ne yapardın?
6. Seni en çok rahatlatan ortam hangisi?
7. Zihnin en çok ne zaman susar?
8. Son zamanlarda hangi cümle sana daha tanıdık?
9. Kalabalıklar sana ne hissettiriyor?
10. Son zamanlarda kendinle ilgili en çok neyi sorguluyorsun?
Senin için ideal rota: Barselona, Berlin ya da New York.
Senin için ideal rota: Karadeniz yaylaları, Norveç fiyortları ya da İsviçre Alpleri.
Senin için ideal rota: Roma, Atina, Kudüs ya da İstanbul’un tarihi semtleri.
Senin için ideal rota: Bozcaada, Kaş, Amalfi Kıyıları ya da Yunan adaları.
