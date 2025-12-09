Elektrikli Araç Şarjında Yeni Dönem: Şarj Tarifelerine Düzenleme Yolda

1 Temmuz 2026’dan itibaren otoyollarda ve devlet yollarında kurulacak tüm DC (hızlı şarj) istasyonlarında en az bir kredi kartı ödeme sisteminin bulunması zorunlu olacak. Bu sayede kullanıcıların yalnızca uygulama üzerinden ödeme yapma zorunluluğu ortadan kalkacak. Özellikle yabancı sürücüler ve anlık ihtiyaç duyan kullanıcılar için büyük kolaylık sağlanacağı değerlendiriliyor.

Roaming uygulamalarına ilişkin hukuki çerçeve de güçlendiriliyor. Farklı şarj ağları arasında ortak kullanım sağlayan roaming sözleşmeleri artık Kuruma bildirim kapsamında yapılacak.

Kullanıcılar diledikleri ağdan şarj alabilirken tek tip bilgilendirme ve şeffaf fiyatlandırma esas olacak. Ayrıca batarya doluluğu yüzde 85’i aşan araçlarda şarj işleminin sonlandırılabilmesine yönelik düzenleme, hem şebeke kapasitesinin korunmasını hem de istasyonların verimli kullanımını hedefliyor.