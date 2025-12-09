onedio
Elektrikli Araç Şarjında Yeni Dönem: Şarj Tarifelerine Düzenleme Yolda

09.12.2025 - 14:31

Türkiye’de elektrikli araç sayısı hızla artarken şarj altyapısı da yeni bir dönüşüme hazırlanıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, şarj hizmetlerinde kullanıcı dostu bir yapı oluşturmak için çalışmalara hız verdi. Taslak düzenlemeye göre hem fiyatlarda hem de hizmet kalitesinde önemli değişiklikler yapılacak.

Kaynak: AA

EPDK’nın hazırladığı taslak, şarj hizmeti tarifelerinde esnek fiyatlandırma sisteminin devreye alınmasını hedefliyor. Böylece şirketler belirli saatlerde ve belirli konumlarda indirim yapabilecek. 

Rekabet arttıkça kullanıcıların daha avantajlı fiyatlarla şarj hizmeti alması bekleniyor. Özellikle yoğun olmayan saatlerde uygulanacak kampanyalar, elektrikli araç sahiplerinin maliyetlerini düşürebilecek.

Yeni düzenleme aynı zamanda altyapının da güçlenmesini amaçlıyor. Lisanslı şarj ağlarının belirli bir soket kapasitesine ve coğrafi yaygınlığa sahip olması zorunlu hale getiriliyor. Mevcut işletmelere ise uyum süreci olarak bir yıl öngörülüyor. Yoğun trafik dönemlerinde yaşanan erişim sorunlarının önüne geçmek için ise mobil şarj istasyonlarının lisanslı şirketler tarafından da işletilmesine imkan sağlanacak.

1 Temmuz 2026’dan itibaren otoyollarda ve devlet yollarında kurulacak tüm DC (hızlı şarj) istasyonlarında en az bir kredi kartı ödeme sisteminin bulunması zorunlu olacak. Bu sayede kullanıcıların yalnızca uygulama üzerinden ödeme yapma zorunluluğu ortadan kalkacak. Özellikle yabancı sürücüler ve anlık ihtiyaç duyan kullanıcılar için büyük kolaylık sağlanacağı değerlendiriliyor.

Roaming uygulamalarına ilişkin hukuki çerçeve de güçlendiriliyor. Farklı şarj ağları arasında ortak kullanım sağlayan roaming sözleşmeleri artık Kuruma bildirim kapsamında yapılacak. 

Kullanıcılar diledikleri ağdan şarj alabilirken tek tip bilgilendirme ve şeffaf fiyatlandırma esas olacak. Ayrıca batarya doluluğu yüzde 85’i aşan araçlarda şarj işleminin sonlandırılabilmesine yönelik düzenleme, hem şebeke kapasitesinin korunmasını hem de istasyonların verimli kullanımını hedefliyor.

