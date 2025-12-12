"Ekrem İmamoğlu’nun Yargılanması 13 Yıl Sürebilir" İddiası
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil bulunduğu 402 kişinin yargılandığı davada yeni bir iddia ortaya atıldı. Mahkemenin ‘hedef süre’yi belirlediği ileri sürüldü. Sosyal medyada paylaşılan belgede yargılamanın tamamlanması için “4600 gün” yani 12.5 yıl öngörülüyor. Söz konusu belge gündem olurken eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, “Mahkeme çok daha kısa bir sürede de bitebilir” ifadelerini kullanarak dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Öte yandan İmamoğlu hakkında ‘suç örgütü’ ve ‘yolsuzluk’ davasında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşmasının 9 Mart 2026'da görülmesi kararlaştırıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
X'te (Twitter) gündem olan mahkeme belgesinde yargılamanın '4600 günde tamamlanması hedeflendiği...' belirtildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ise mahkemenin yargılama için 'makul süre sınırı' olarak 4600 günü belirlediğini dile getirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Azami değil asgari 4600 gün diyelim biz ona! Adam beş yıl görev yaptı, yargılaması 15 yıl sürüyor! Bu tip paylaşımların vatandaşın adalete olan güvenini biti... Devamını Gör
2 sene sonra yeni formata gecildiginde bu sefer kimler hesap verecek onu görecegiz..Zamanla anlayacaklardir ici bos seyler dava olmaz delil kanit ister argum... Devamını Gör
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.