"Ekrem İmamoğlu’nun Yargılanması 13 Yıl Sürebilir" İddiası

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen ve İBB davasında, mahkemenin yargılama için öngördüğü hedef sürenin 4600 gün olduğu ileri sürüldü. Bir diğer ifadeyle yargılamanın yaklaşık 13 yıl süreceği dile getirilirken davanın 2038 yılına kadar devam edeceği öne sürüldü.

Söz konusu belgede şu ifadeler yer aldı:

“Yargılamanın azami 4600 günde tamamlanması hedeflenmekte olup bu hedefin gerçekleştirilmesinde tarafların ve avukatların katkı ve desteği büyük önem arz etmektedir. Taraflardan kaynaklanan sebeplerden meydana gelen gecikmelerin hedef sürenin hesabında dikkate alınmadığı da göz önünde bulundurularak bu hususlara hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz.”