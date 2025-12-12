onedio
"Ekrem İmamoğlu'nun Yargılanması 13 Yıl Sürebilir" İddiası

"Ekrem İmamoğlu’nun Yargılanması 13 Yıl Sürebilir" İddiası

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.12.2025 - 18:10

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil bulunduğu 402 kişinin yargılandığı davada yeni bir iddia ortaya atıldı. Mahkemenin ‘hedef süre’yi belirlediği ileri sürüldü. Sosyal medyada paylaşılan belgede yargılamanın tamamlanması için “4600 gün” yani 12.5 yıl öngörülüyor. Söz konusu belge gündem olurken eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, “Mahkeme çok daha kısa bir sürede de bitebilir” ifadelerini kullanarak dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Öte yandan İmamoğlu hakkında ‘suç örgütü’ ve ‘yolsuzluk’ davasında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşmasının 9 Mart 2026'da görülmesi kararlaştırıldı.

X'te (Twitter) gündem olan mahkeme belgesinde yargılamanın '4600 günde tamamlanması hedeflendiği...' belirtildi.

X'te (Twitter) gündem olan mahkeme belgesinde yargılamanın '4600 günde tamamlanması hedeflendiği...' belirtildi.
twitter.com

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen ve İBB davasında, mahkemenin yargılama için öngördüğü hedef sürenin 4600 gün olduğu ileri sürüldü. Bir diğer ifadeyle yargılamanın yaklaşık 13 yıl süreceği dile getirilirken davanın 2038 yılına kadar devam edeceği öne sürüldü.

Söz konusu belgede şu ifadeler yer aldı:

“Yargılamanın azami 4600 günde tamamlanması hedeflenmekte olup bu hedefin gerçekleştirilmesinde tarafların ve avukatların katkı ve desteği büyük önem arz etmektedir. Taraflardan kaynaklanan sebeplerden meydana gelen gecikmelerin hedef sürenin hesabında dikkate alınmadığı da göz önünde bulundurularak bu hususlara hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz.”

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ise mahkemenin yargılama için 'makul süre sınırı' olarak 4600 günü belirlediğini dile getirdi.

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ise mahkemenin yargılama için 'makul süre sınırı' olarak 4600 günü belirlediğini dile getirdi.
twitter.com

Barış Yarkadaş'ın paylaşımı şöyle oldu:

'Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplamda 407 ismin yargılanacağı İBB Davası 9 MART 2026’da başlayacak. 

Mahkeme yargılama için “makul süre sınırı” olarak 4600 gün hedef süre koydu. Bu da 12 yıl 8 ay yapıyor. Ancak bu “Mahkeme 12 yıl 8 ay sürecek” anlamına gelmiyor. Mahkeme çok daha kısa bir sürede de bitebilir. 

40. Ağır Ceza,  tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tensip zaptı yayınlandı.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Can vanKamp

Azami değil asgari 4600 gün diyelim biz ona! Adam beş yıl görev yaptı, yargılaması 15 yıl sürüyor! Bu tip paylaşımların vatandaşın adalete olan güvenini biti... Devamını Gör

SAYGIN ADAM

2 sene sonra yeni formata gecildiginde bu sefer kimler hesap verecek onu görecegiz..Zamanla anlayacaklardir ici bos seyler dava olmaz delil kanit ister argum... Devamını Gör

