Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Entübe Edildi

Ali Can YAYCILI
12.12.2025 - 00:50 Son Güncelleme: 12.12.2025 - 00:56

Kolon kanseri tedavisine Manisa Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda devam eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın entübe edilerek solunum cihazına bağlandığı bildirildi.

Durbay, 1 Aralık’ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar nedeniyle dahiliye servisine yatırıldı. 2 Aralık’ta ise böbrek ve karaciğer fonksiyon testlerinde belirlenen bozulma üzerine tedavisinin Yoğun Bakım Ünitesi’nde sürdürülmesine karar verildi.

Yoğun bakımda çoklu organ yetmezliği süren ve hayati fonksiyonlarının yakından izlenen Durbay'ın gece saatlerinde entübe edildi.

Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka tarafından yazılı olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın mevcut olan çoklu organ yetmezliği tablosu nedeniyle klinik durumu ağırlaşmış; bu kapsamda hastamız entübe edilerek solunum cihazına bağlanmıştır. Tedavisi yoğun bakım koşullarında sürdürülmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir.'

1988 yılında Manisa'da dünyaya gelen Gülşah Durbay, eğitim hayatını da memleketinde tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden 2011 yılında mezun oldu.

Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayan Durbay, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Belediye Başkanı seçilerek Manisa'nın ilk kadın belediye başkanlarından biri unvanını aldı. 

Durbay, göreve geldikten kısa bir süre sonra, yaklaşık 14 ay önce, kolon kanseri ile mücadele ettiğini kamuoyuna duyurdu ve bu süreçte hem görevini sürdürdü hem de tedavi gördü.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
