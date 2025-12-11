Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Entübe Edildi

1988 yılında Manisa'da dünyaya gelen Gülşah Durbay, eğitim hayatını da memleketinde tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden 2011 yılında mezun oldu.

Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayan Durbay, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Belediye Başkanı seçilerek Manisa'nın ilk kadın belediye başkanlarından biri unvanını aldı.

Durbay, göreve geldikten kısa bir süre sonra, yaklaşık 14 ay önce, kolon kanseri ile mücadele ettiğini kamuoyuna duyurdu ve bu süreçte hem görevini sürdürdü hem de tedavi gördü.