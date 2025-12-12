onedio
Terörsüz Türkiye Süreci Kapsamında MHP ve DEM Parti’nin Görüşmesi Tamamlandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.12.2025 - 14:54 Son Güncelleme: 12.12.2025 - 15:06

DEM Parti İmralı Heyeti, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında bugün önemli bir görüşme gerçekleşti. MHP lideri Devlet Bahçeli ve DEM Parti heyeti TBMM'de bir araya geldi. Görüşme sonrası Pervin Buldan, sürecin yeni bir evreye geçtiğini söyledi ve '2. aşamadayız, yasal zemin gerekli' ifadelerini kullandı.

İmralı Heyeti'yle görüşen Devlet Bahçeli ise “Pervin hanım her konuyu açıklıkla ifade ettiler, her cümlesine imzamı atıyorum” dedi.

MHP lideri Bahçeli DEM Parti ile DEM Parti heyeti Meclis’te görüştü.

DEM Parti İmralı heyeti, Meclis'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Bu, DEM Parti heyetinin MHP lideri Devlet Bahçeli ile 4. görüşmesi gerçekleşti.

Görüşme sonrası söz alan Pervin Buldan, sürecin yeni bir evreye geçtiğini ifade etti ve Pervin Buldan, '2. aşamadayız, yasal zemin gerekli' dedi. 'Verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 2 Aralık tarihinde yaptığımız görüşme ve tartışmalara dair sayın Bahçeli ve heyetini bilgilendirdik. Bundan sonra yapılması gerekenlerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Sürecin geldiği aşama itibariyle yeni bir aşama üzerinde ilerlemek gerektiğini düşünüyoruz. 2. aşamaya geçtik. Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu barış yasası olmalıdır. Bundan sonra hem komisyonun hem siyasi partilerin yapacağı çalışmalar önemli olacaktır. Yasaya dair beklentilerimizi kendilerinin katkılarını istedik. '

Pervin Buldan'ın açıklamaları şu şekilde 👇

Ali Can YAYCILI
