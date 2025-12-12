Terörsüz Türkiye Süreci Kapsamında MHP ve DEM Parti’nin Görüşmesi Tamamlandı

DEM Parti İmralı Heyeti, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında bugün önemli bir görüşme gerçekleşti. MHP lideri Devlet Bahçeli ve DEM Parti heyeti TBMM'de bir araya geldi. Görüşme sonrası Pervin Buldan, sürecin yeni bir evreye geçtiğini söyledi ve '2. aşamadayız, yasal zemin gerekli' ifadelerini kullandı.

İmralı Heyeti'yle görüşen Devlet Bahçeli ise “Pervin hanım her konuyu açıklıkla ifade ettiler, her cümlesine imzamı atıyorum” dedi.