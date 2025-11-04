Ekrem İmamoğlu'nun Babası ve Oğlu İfadeye Çağrıldı
Silivri’de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babasının ve oğlunun yarın İstanbul Adliyesi'nde ifade vereceği öğrenildi. Gazeteci Hilmi Hacaloğlu'nun aktardığı bilgiye göre, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde yarın ifade verecek.
Kaynak: Gazeteci Hilmi Hacaloğlu
Ekrem İmamoğlu’nun babası ve oğlu, ifadeye çağrıldı.
Gazeteci Hilmi Hacaloğlu'nun paylaşımı;
