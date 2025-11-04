onedio
Ekrem İmamoğlu'nun Babası ve Oğlu İfadeye Çağrıldı

Dilara Bağcı Peker
04.11.2025 - 15:32

Silivri’de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babasının ve oğlunun yarın İstanbul Adliyesi'nde ifade vereceği öğrenildi. Gazeteci Hilmi Hacaloğlu'nun aktardığı bilgiye göre, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde yarın ifade verecek.

Kaynak: Gazeteci Hilmi Hacaloğlu

Ekrem İmamoğlu’nun babası ve oğlu, ifadeye çağrıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğluSilivri Cezaevi'nde tutuklu bulununuyor. İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu'nun ifade vermek çağrıldığı öğrenildi. 

Hacaloğlu'nun aktardığına göre Hasan İmamoğlu ile Selim İmamoğlu, ifadelerini vermek için yarın (5 Kasım) saat 11.00'de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde olacak.

Gazeteci Hilmi Hacaloğlu'nun paylaşımı;

