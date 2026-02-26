Real Madrid'de 100. Maçına Çıkan Arda Güler Fenerbahçe'ye Kazandırmaya Devam Ediyor
Real Madrid'de 100. maçına çıkan Arda Güler eski takımı Fenerbahçe'ye para kazandırmaya devam ediyor. Sözleşmesinde yazan madde gereği eflatun beyazlılarda yüz maça çıktığı için bonus maddesi devreye giren Arda Güler için Real Madrid Fenerbahçe'ye 2 milyon euro ödeme yapacak.
Real Madrid'de milli yıldızı Arda Güler Benfica maçında hem 21. yaşını hem de kulübündeki 100. maçı kutladı.
28 milyon euro kazandırdı.
