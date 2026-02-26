onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Real Madrid'de 100. Maçına Çıkan Arda Güler Fenerbahçe'ye Kazandırmaya Devam Ediyor

Real Madrid'de 100. Maçına Çıkan Arda Güler Fenerbahçe'ye Kazandırmaya Devam Ediyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.02.2026 - 12:52

Real Madrid'de 100. maçına çıkan Arda Güler eski takımı Fenerbahçe'ye para kazandırmaya devam ediyor. Sözleşmesinde yazan madde gereği eflatun beyazlılarda yüz maça çıktığı için bonus maddesi devreye giren Arda Güler için Real Madrid Fenerbahçe'ye 2 milyon euro ödeme yapacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Real Madrid'de milli yıldızı Arda Güler Benfica maçında hem 21. yaşını hem de kulübündeki 100. maçı kutladı.

Real Madrid'de milli yıldızı Arda Güler Benfica maçında hem 21. yaşını hem de kulübündeki 100. maçı kutladı.

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi play off maçında Benfica'yı 2-1'le yenerek son 16'ya kaldığı maçta bir golü VAR kararıyla iptal edilen Arda Güler eski takımı Fenerbahçe'ye 2 milyon euro kazandırdı.

28 milyon euro kazandırdı.

28 milyon euro kazandırdı.

Güler, 2023'te Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuş, sözleşmede maç sayısına bağlı ek bonuslarda 100. maç için 2 milyon euro maddesi eklenmişti. Güler 125. maçına çıktığında 2 milyon euro daha bonus kazandıracak. Böylece bonservis toplamı 30 milyon euro olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın