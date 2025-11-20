onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Ekim 2025 Veliefendi Açık Artırmasında En Pahalıya Satılan Tayın Fiyatı Ne Oldu?

Ekim 2025 Veliefendi Açık Artırmasında En Pahalıya Satılan Tayın Fiyatı Ne Oldu?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.11.2025 - 21:47

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 20 Kasım 2025 Perşembe akşamı yarışmacılara tarım ve hayvancılık dünyasına dair dikkat çekici bir soru yöneltti. Yarışmacıya “Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce Ekim 2025’te Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenen açık artırmada 15 tay arasından rekor fiyatla en pahalıya satılan tayın fiyatı hangisi olmuştur?” sorusu soruldu. Bu soru, özellikle at yetiştiriciliği ve yüksek meblağlı yarış tayı satışlarıyla ilgilenen izleyicilerin dikkatini çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce Ekim 2025’te Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenen açık artırmada 15 tay arasından rekor fiyatla en pahalıya satılan tayın fiyatı hangisi olmuştur?

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce Ekim 2025’te Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenen açık artırmada 15 tay arasından rekor fiyatla en pahalıya satılan tayın fiyatı hangisi olmuştur?

A: 10 milyon 500 bin TL

B: 25 milyon 500 bin TL

C: 50 milyon 500 bin TL

D: 100 milyon 500 bin TL

Doğru Cevap: 10 milyon 500 bin TL

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın