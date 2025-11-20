Ekim 2025 Veliefendi Açık Artırmasında En Pahalıya Satılan Tayın Fiyatı Ne Oldu?
ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 20 Kasım 2025 Perşembe akşamı yarışmacılara tarım ve hayvancılık dünyasına dair dikkat çekici bir soru yöneltti. Yarışmacıya “Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce Ekim 2025’te Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenen açık artırmada 15 tay arasından rekor fiyatla en pahalıya satılan tayın fiyatı hangisi olmuştur?” sorusu soruldu. Bu soru, özellikle at yetiştiriciliği ve yüksek meblağlı yarış tayı satışlarıyla ilgilenen izleyicilerin dikkatini çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce Ekim 2025’te Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenen açık artırmada 15 tay arasından rekor fiyatla en pahalıya satılan tayın fiyatı hangisi olmuştur?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın