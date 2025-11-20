Ekim 2025 Veliefendi Açık Artırmasında En Pahalıya Satılan Tayın Fiyatı Ne Oldu?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 20 Kasım 2025 Perşembe akşamı yarışmacılara tarım ve hayvancılık dünyasına dair dikkat çekici bir soru yöneltti. Yarışmacıya “Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce Ekim 2025’te Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenen açık artırmada 15 tay arasından rekor fiyatla en pahalıya satılan tayın fiyatı hangisi olmuştur?” sorusu soruldu. Bu soru, özellikle at yetiştiriciliği ve yüksek meblağlı yarış tayı satışlarıyla ilgilenen izleyicilerin dikkatini çekti.