Ekim 2025 Ford Fiyat Listesi! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları

Amerika'nın önde gelen otomobil üreticilerinden Ford, Ekim ayına özel fiyatlarını açıkladı. 1903 yılında Henry Ford'un öncülüğünde kurulan bu prestijli marka, kaliteye olan sarsılmaz bağlılığı ve güçlü motor teknolojisi ile otomobil meraklılarının gözdesi olmayı sürdürüyor. Ayrıca, Borsa İstanbul'da işlem gören en yüksek değere sahip otomotiv şirketi olmasıyla da dikkat çekiyor. Peki, Ford Focus, Puma, Kuga, Courier, Ranger ve Mustang Mach-E fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Ford'un Ekim ayı özel kampanyaları ve güncel fiyat listesi hakkında bilgiler.