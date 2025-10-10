Ekim 2025 Ford Fiyat Listesi! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.ford.com.tr/
Amerika'nın önde gelen otomobil üreticilerinden Ford, Ekim ayına özel fiyatlarını açıkladı. 1903 yılında Henry Ford'un öncülüğünde kurulan bu prestijli marka, kaliteye olan sarsılmaz bağlılığı ve güçlü motor teknolojisi ile otomobil meraklılarının gözdesi olmayı sürdürüyor. Ayrıca, Borsa İstanbul'da işlem gören en yüksek değere sahip otomotiv şirketi olmasıyla da dikkat çekiyor. Peki, Ford Focus, Puma, Kuga, Courier, Ranger ve Mustang Mach-E fiyatları ne kadar oldu?
İşte, Ford'un Ekim ayı özel kampanyaları ve güncel fiyat listesi hakkında bilgiler.
Ford Fiyat Listesi Ekim 2025
Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Ekim 2025
Ford Focus Fiyat Listesi Ekim 2025
Ford Kuga Fiyat Listesi Ekim 2025
Ford Puma GEN-E Fiyat Listesi Ekim 2025
Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Ekim 2025
Ford Yeni Journey Courier BEV Fiyat Listesi Ekim 2025
Ford Ranger Fiyat Listesi Ekim 2025
Ford Capri Fiyat Listesi Ekim 2025
Ford EXPLORER BEV Fiyat Listesi Ekim 2025
Ford Edge Fiyat Listesi Ekim 2025
Ford Bronco Sport Fiyat Listesi Ekim 2025
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
