Ekim 2025 Ford Fiyat Listesi! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.10.2025 - 08:25

Amerika'nın önde gelen otomobil üreticilerinden Ford, Ekim ayına özel fiyatlarını açıkladı. 1903 yılında Henry Ford'un öncülüğünde kurulan bu prestijli marka, kaliteye olan sarsılmaz bağlılığı ve güçlü motor teknolojisi ile otomobil meraklılarının gözdesi olmayı sürdürüyor. Ayrıca, Borsa İstanbul'da işlem gören en yüksek değere sahip otomotiv şirketi olmasıyla da dikkat çekiyor. Peki, Ford Focus, Puma, Kuga, Courier, Ranger ve Mustang Mach-E fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Ford'un Ekim ayı özel kampanyaları ve güncel fiyat listesi hakkında bilgiler.

Kaynak: https://www.ford.com.tr/
Ford Fiyat Listesi Ekim 2025

Amerika'nın otomobil üretiminde öncü markalarından Ford, yeni fiyat listesini 9 Ekim'de yayımlandı. Son zamanlarda otomobil severlerin yoğun ilgisini üzerinde toplayan Puma GenE modeli 1.936.900TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulmaktadır. Ford'un resmi internet sitesinde yer alan 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları' aşağıdaki gibidir. 

Uyarı: Ford'un internet sitesinden alınan fiyatlar, sınırlı sayıda veya dönemlik kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Ekim 2025

  • SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin/Hibrit Titanium - 1.550.200 TL

  • SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Titanium - 1.839.800 TL 

  • SUV, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit ST-Line X - 2.074.400 TL

Ford Focus Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium Stil - 2.247.300 TL

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium X - 2.362.400 TL

Ford Kuga Fiyat Listesi Ekim 2025

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin ST-Line X - 2.667.400 TL

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin ST-Line - 3.023.500 TL

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin Titanium - 3.175.000 TL

Ford Puma GEN-E Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Premium SUV, 123KW, Otomatik, Elektrik - 1.936.900 TL
Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Deluxe - 2.189.300 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Titanium - 2.752.200 TL

Ford Yeni Journey Courier BEV Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Kombi, 100KW, Otomatik, Elektrik Titanium - 2.000.900 TL

Ford Ranger Fiyat Listesi Ekim 2025

  • XLT 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 4.061.200 TL

  • XLT 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Otomatik, Dizel - 4.346.700 TL 

  • Wildtrak 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 5.004.600 TL 

  • Wildtrak X4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 5.790.400 TL 

  • Wildtrak 4x4, 3.0L Ecoblue 240PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 6.089.900 TL

Ford Capri Fiyat Listesi Ekim 2025

  • SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik Premium - 2.334.800 TL

Ford EXPLORER BEV Fiyat Listesi Ekim 2025

  • SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik Select - 2.050.600 TL 

  • SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik Premium - 2.213.100 TL

Ford Edge Fiyat Listesi Ekim 2025

  • SUV, 2.0L EcoBoost 254PS, 8 İleri Otomatik, Benzin SEL - 3.956.000 TL

  • SUV, 2.0L EcoBoost 254PS, 8 İleri Otomatik, Benzin Titanium - 4.656.000 TL

(Model Yılı: 2024)

Ford Bronco Sport Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Big Bend SUV, 1.5L EcoBoost 184PS, 8 İleri Otomatik, Benzin - 3.116.800 TL

  • Outer Banks SUV, 1.5L EcoBoost 184PS, 8 İleri Otomatik, Benzin - 3.750.100 TL

(Model Yılı: 2023)

