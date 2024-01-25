Edebiyatın Çığır Açan An: Rie Kudan'ın Akutagawa Ödülü Kazandığı Eseri ChatGPT Yazmış!

Yapay zekâ metin oluşturucuları piyasaya çıktığından beri, edebiyat dünyasının bazı kesimleri dikkatli olunması çağrısında bulunuyor. Daha geçen yıl, aralarında Jodi Picoult, George R.R. Martin ve Jonathan Franzen' in da bulunduğu bir grup yüksek profilli yazar, ChatGPT 'Yi eğitmek için kullanıldığını söyledikleri çalışmalarının 'sistematik olarak çalınması' nedeniyle OpenAI 'Yi dava etmek için bir araya geldi.