Edebiyatın Çığır Açan An: Rie Kudan'ın Akutagawa Ödülü Kazandığı Eseri ChatGPT Yazmış!
Edebiyatın Çığır Açan An: Rie Kudan'ın Akutagawa Ödülü Kazandığı Eseri ChatGPT Yazmış!
Kaynak: https://www.smithsonianmag.com/smart-...
33 yaşındaki yazar Rie Kudan, Akutagawa Ödülü'nü kazandıktan sonra muhabirlere, 'Tokyo Sempati Kulesi'ni kitabının küçük bir bölümünü ChatGPT ile yazdığını açıkladı. Japan Times'tan Thu-Huong Ha'nın haberine göre, Kudan kabul konuşmasında, 'Bu, üretici yapay zekadan tam olarak yararlanılarak yazılmış bir roman' dedi. Detaylar...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
CNN'den Christy Choi ve Francesca Annio'nun haberine göre, ödül komitesi Kudan'ın romanını "neredeyse kusursuz" olarak övmüştü!
Kudan, özel konularıyla yapay zekâ ile iletişim kurduğunu vurguladı.
Akutagawa Ödülü, şimdi yapay zekâ tarafından yazılan bir eseri ödüllendiriyor.
Kudan, dil ve kelimelerin gücüne dikkatli bir şekilde kullanmak istiyor.
Bazı yazarlar, yapay zekânın edebiyat, yaratıcılık ve etik açısından dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiğine işaret ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kudan, chatbot işbirliğini sürdürmeye kararlı olduğunu belirrti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda