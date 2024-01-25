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Edebiyatın Çığır Açan An: Rie Kudan'ın Akutagawa Ödülü Kazandığı Eseri ChatGPT Yazmış!

Edebiyatın Çığır Açan An: Rie Kudan'ın Akutagawa Ödülü Kazandığı Eseri ChatGPT Yazmış!

Kitap
Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 17:36

33 yaşındaki yazar Rie Kudan, Akutagawa Ödülü'nü kazandıktan sonra muhabirlere, 'Tokyo Sempati Kulesi'ni kitabının küçük bir bölümünü ChatGPT ile yazdığını açıkladı. Japan Times'tan Thu-Huong Ha'nın haberine göre, Kudan kabul konuşmasında, 'Bu, üretici yapay zekadan tam olarak yararlanılarak yazılmış bir roman' dedi. Detaylar...👇

Kaynak: https://www.smithsonianmag.com/smart-...
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CNN'den Christy Choi ve Francesca Annio'nun haberine göre, ödül komitesi Kudan'ın romanını "neredeyse kusursuz" olarak övmüştü!

CNN'den Christy Choi ve Francesca Annio'nun haberine göre, ödül komitesi Kudan'ın romanını "neredeyse kusursuz" olarak övmüştü!

London Times'tan Richard Lloyd Parry, yakın gelecekte geçen Tokyo Sempati Kulesi'nin yapay zekaya bağımlı bir toplumda geçtiğini belirtiyor. Mimar Sara Makina'nın Tokyo'da 'suçluların şefkatle rehabilite edilmesi' için tasarladığı kuleyi konu alan kitapta, karakterin 'projeyle ilgili şüpheler' geliştirdiği ifade ediliyor. Parry, kitabın temalarından birinin 'ham ve belirsiz kelimelerin' adalet fikirleri üzerindeki etkilerini anlattığını ve yazarın bu temayı işlerken ChatGPT'yi kullanmış olduğunu ekliyor.

Kudan, özel konularıyla yapay zekâ ile iletişim kurduğunu vurguladı.

Kudan, özel konularıyla yapay zekâ ile iletişim kurduğunu vurguladı.

CNN'e göre Kudan, kişisel hayatı ile ilgili kimseye anlatmayacağını hissettiği konuları tartışmak için yapay zekaya yönelmiştir. Bu tür deneyler kurgu için yem oldu. 'Yapay zekâ beklediğim şeyi söylemediğinde, bazen duygularımı ana karakterin satırlarına yansıttım' dedi.

Akutagawa Ödülü, şimdi yapay zekâ tarafından yazılan bir eseri ödüllendiriyor.

Akutagawa Ödülü, şimdi yapay zekâ tarafından yazılan bir eseri ödüllendiriyor.

İki yılda bir yeni yazarlara verilen Akutagawa Ödülü, adını 'Japon kısa öyküsünün babası' olarak bilinen 20. yüzyıl başlarında yaşamış Japon yazar Ryunosuke Akutagawa'dan alıyor. Short Story Project'in de belirttiği gibi, yazar gizemli ve tuhaf olana ilgi duyuyordu. Ödül yetkilileri son zamanlarda bu onuru alan yazar grubunu çeşitlendirmeye çalışıyorlar ve şimdi Kudan'ın çalışması yapay zekâ tarafından yazılan ilk eser olma özelliğini taşıyor.

Kudan, dil ve kelimelerin gücüne dikkatli bir şekilde kullanmak istiyor.

Kudan, dil ve kelimelerin gücüne dikkatli bir şekilde kullanmak istiyor.

London Times'ın haberine göre, Kudan ödülü kazandıktan sonra yaptığı açıklamada, 'Son zamanlarda, kendimizi kelimelerin sınır tanımadan yayıldığı ve sınırsız yorumlamaya izin verdiği bir durum içinde buluyoruz. Kelimeleri dikkatlice kullanmak ve dilin olumlu ve olumsuz yönleri hakkında düşünmek istiyorum.' dedi.

Bazı yazarlar, yapay zekânın edebiyat, yaratıcılık ve etik açısından dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiğine işaret ediyor.

Bazı yazarlar, yapay zekânın edebiyat, yaratıcılık ve etik açısından dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiğine işaret ediyor.

Yapay zekâ metin oluşturucuları piyasaya çıktığından beri, edebiyat dünyasının bazı kesimleri dikkatli olunması çağrısında bulunuyor. Daha geçen yıl, aralarında Jodi Picoult, George R.R. Martin ve Jonathan Franzen' in da bulunduğu bir grup yüksek profilli yazar, ChatGPT 'Yi eğitmek için kullanıldığını söyledikleri çalışmalarının 'sistematik olarak çalınması' nedeniyle OpenAI 'Yi dava etmek için bir araya geldi.

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Kudan, chatbot işbirliğini sürdürmeye kararlı olduğunu belirrti.

Kudan, chatbot işbirliğini sürdürmeye kararlı olduğunu belirrti.

CNN'e göre Kudan ise chatbot ile iş birliğini sürdürecek. Kudan, 'Yaratıcılığımın kendini sonuna kadar ifade etmesine izin verirken, romanlarımın yazımında yapay zekâ kullanımından yararlanmaya devam etmeyi planlıyorum' dedi.

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