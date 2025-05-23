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Dünyayı Coşturdu, Sıra Evinde! Mahmut Orhan Homecoming 2025 Turnesi ile İstanbul, Ankara ve İzmir’i Sallayacak

etiket Dünyayı Coşturdu, Sıra Evinde! Mahmut Orhan Homecoming 2025 Turnesi ile İstanbul, Ankara ve İzmir’i Sallayacak

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Onedio Content - Onedio Editörü
23.05.2025 - 12:50

Dünya turnesi boyunca New York, Londra, Paris, Los Angeles, Miami, Mexico City, Toronto ve Montreal gibi şehirlerde sold out performanslara imza atan; Coachella, Ultra Music Festival, Arts of Wild ve Zamna Tulum sahnelerinde elektronik müziğe yön veren Mahmut Orhan, şimdi Türkiye için geri sayımda!

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İlk durak 30 Mayıs'ta İzmir!

İlk durak 30 Mayıs'ta İzmir!

Mahmut Orhan İzmir'deki sahnesine ARODES ve AWEN sürpriziyle geliyor!

Deep house ve melodic techno sahnesinin yükselen yıldızı ARODES, “Reborn” ve “Teenage Crime” gibi parçalarıyla global sahnelerde ses getirirken; etkileyici vokaliyle tanınan AWEN, “Your Voice” ve “Kusimama” gibi hitleriyle dinleyicileri büyülüyor. ARODES ve AWEN, Mahmut Orhan’ın 30 Mayıs 2025 İzmir konserine özel konuk sanatçı olarak katılacak ve geceye unutulmaz bir atmosfer katacaklar.

Mahmut Orhan'ın ikinci durağı: 7 Haziran İstanbul!

Mahmut Orhan'ın ikinci durağı: 7 Haziran İstanbul!

Mahmut Orhan'ın gelenekselleşen Homecoming turnesinin 2025 konsepti “Garden”, müzikseverlere geçtiğimiz yıllardan farklı olarak organik ve uzun soluklu bir deneyim sunacak. Bu unutulmaz gecede sahnede Mahmut Orhan’a, elektronik müziğin dünyaca ünlü ismi ZHU eşlik edecek.

7 Haziran Cumartesi günü Life Park, müzik, doğa ve enerjinin birleştiği büyüleyici bir atmosfere ev sahipliği yapacak.

Başkentsiz olur mu?: 21 Haziran Ankara!

Başkentsiz olur mu?: 21 Haziran Ankara!

Turnenin Ankara ayağında Mahmut Orhan’ın sürprizi Shimza olacak!

Afro house’un Güney Afrikalı yıldızı Shimza, Mahmut Orhan’ın 21 Haziran 2025 Ankara konserine özel konuk sanatçı olarak sahnede olacak. “Kunye”, “Fight to Love”, “Darling” ve “Howling Moon” gibi parçalarıyla global sahnelerde büyük ses getiren Shimza, Ankara gecesine bambaşka bir enerji katacak. Mahmut Orhan, gelenekselleşen Homecoming turnesi ile Türkiye’ye dönüyor. Turnenin 2025 konsepti “Garden”, sana geçtiğimiz yıllardan farklı olarak organik ve uzun soluklu bir deneyim sunacak.

21 Haziran Cumartesi günü CerModern, müzikseverlere müzik ve enerjinin birleştiği eşsiz bir deneyim yaşatacak. Bu yılın büyük sürprizlerini kaçırmamak için yerini şimdiden ayırtın!

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