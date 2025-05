Dünyayı Coşturdu, Sıra Evinde! Mahmut Orhan Homecoming 2025 Turnesi ile İstanbul, Ankara ve İzmir’i Sallayacak

Dünya turnesi boyunca New York, Londra, Paris, Los Angeles, Miami, Mexico City, Toronto ve Montreal gibi şehirlerde sold out performanslara imza atan; Coachella, Ultra Music Festival, Arts of Wild ve Zamna Tulum sahnelerinde elektronik müziğe yön veren Mahmut Orhan, şimdi Türkiye için geri sayımda!