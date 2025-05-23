Dünyayı Coşturdu, Sıra Evinde! Mahmut Orhan Homecoming 2025 Turnesi ile İstanbul, Ankara ve İzmir’i Sallayacak

Turnenin Ankara ayağında Mahmut Orhan’ın sürprizi Shimza olacak!

Afro house’un Güney Afrikalı yıldızı Shimza, Mahmut Orhan’ın 21 Haziran 2025 Ankara konserine özel konuk sanatçı olarak sahnede olacak. “Kunye”, “Fight to Love”, “Darling” ve “Howling Moon” gibi parçalarıyla global sahnelerde büyük ses getiren Shimza, Ankara gecesine bambaşka bir enerji katacak. Mahmut Orhan, gelenekselleşen Homecoming turnesi ile Türkiye’ye dönüyor. Turnenin 2025 konsepti “Garden”, sana geçtiğimiz yıllardan farklı olarak organik ve uzun soluklu bir deneyim sunacak.

21 Haziran Cumartesi günü CerModern, müzikseverlere müzik ve enerjinin birleştiği eşsiz bir deneyim yaşatacak. Bu yılın büyük sürprizlerini kaçırmamak için yerini şimdiden ayırtın!