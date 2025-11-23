Dünyanın Önde Gelen Firmalarından PwC'den Yapay Zeka Açıklaması: "Yeni Mezunların Alımı Durabilir"

PwC, 2021’de beş yıl içinde 100 bin kişiyi işe almayı planladığını açıklamıştı, ancak Kande artık bunun mümkün olmayacağını söyledi. “O dönemde dünya çok farklı görünüyordu. Şimdi yapay zeka var; işe almak istiyoruz ama eskisi kadar insan alır mıyız bilmiyorum, alacağımız kişiler farklı bir profile sahip olacak” dedi.

Geçen yıl PwC, dünya genelinde 5 bin 600’den fazla pozisyonu kapattı. Birleşik Krallık birimi mezun alımlarını azaltmayı düşünürken, yapay zekanın “rolleri yeniden şekillendirdiği” kabul edildi. Buna rağmen Kande, küresel ölçekte yapay zekanın yeni işler yaratmak için heyecan verici bir dönem olduğunu vurguladı ve “Yapay zeka gündemimizi ilerletmek için yüzlerce mühendise ihtiyacımız var, ama onları bulamıyoruz” ifadelerini kullandı.