Dünyanın Önde Gelen Firmalarından PwC'den Yapay Zeka Açıklaması: "Yeni Mezunların Alımı Durabilir"

Hakan Karakoca
23.11.2025 - 21:27

Dünyanın önde gelen muhasebe firmalarından PwC’nin küresel başkanı Mohamed Kande, yapay zekanın uzun vadede yeni mezun işe alımlarını azaltabileceğini belirtti. Kande, bununla birlikte son işten çıkarmaların yapay zekadan kaynaklanmadığını, aksine firmanın yüzlerce yapay zeka mühendisi aradığını fakat nitelikli aday bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Öte yandan bazı uzmanlar, teknolojinin profesyonel hizmet sektöründe binlerce başlangıç seviyesi pozisyonu doğrudan tehdit ettiğini ifade ediyor.

Kaynak - Gazete Oksijen

100 bin kişi işe alacaklarını duyurmuşlardı, yapay zeka gelişmeleri sonrası vazgeçtiler.

PwC, 2021’de beş yıl içinde 100 bin kişiyi işe almayı planladığını açıklamıştı, ancak Kande artık bunun mümkün olmayacağını söyledi. “O dönemde dünya çok farklı görünüyordu. Şimdi yapay zeka var; işe almak istiyoruz ama eskisi kadar insan alır mıyız bilmiyorum, alacağımız kişiler farklı bir profile sahip olacak” dedi.

Geçen yıl PwC, dünya genelinde 5 bin 600’den fazla pozisyonu kapattı. Birleşik Krallık birimi mezun alımlarını azaltmayı düşünürken, yapay zekanın “rolleri yeniden şekillendirdiği” kabul edildi. Buna rağmen Kande, küresel ölçekte yapay zekanın yeni işler yaratmak için heyecan verici bir dönem olduğunu vurguladı ve “Yapay zeka gündemimizi ilerletmek için yüzlerce mühendise ihtiyacımız var, ama onları bulamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapay zekaya uyum sağladılar ve bir şekilde de yaptırımların dışında kalarak büyüdüler.

Dünyanın dört bir yanındaki şirketler yapay zekaya uyum sağlamakta zorlanırken, PwC küresel ekonomik belirsizlikten fayda sağlamış görünüyor. Kande, “Birçok şirket, mevcut ortamda nasıl ilerleyeceklerini soruyor. Bu bizim için avantajlı oldu. Müşterilerimiz için anlamlı kalmalı ve tartışmaların içinde olmalıyız; öyle de yapıyoruz” dedi.

