Dünyanın Önde Gelen Firmalarından PwC'den Yapay Zeka Açıklaması: "Yeni Mezunların Alımı Durabilir"
Dünyanın önde gelen muhasebe firmalarından PwC’nin küresel başkanı Mohamed Kande, yapay zekanın uzun vadede yeni mezun işe alımlarını azaltabileceğini belirtti. Kande, bununla birlikte son işten çıkarmaların yapay zekadan kaynaklanmadığını, aksine firmanın yüzlerce yapay zeka mühendisi aradığını fakat nitelikli aday bulmakta zorlandıklarını söyledi.
Öte yandan bazı uzmanlar, teknolojinin profesyonel hizmet sektöründe binlerce başlangıç seviyesi pozisyonu doğrudan tehdit ettiğini ifade ediyor.
100 bin kişi işe alacaklarını duyurmuşlardı, yapay zeka gelişmeleri sonrası vazgeçtiler.
Yapay zekaya uyum sağladılar ve bir şekilde de yaptırımların dışında kalarak büyüdüler.
