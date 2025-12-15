Dünyanın En Uzun Uçak Yolculuğunda İlk Sefer Tamamlandı! Tam 29 Saat Sürüyor

China Eastern Airlines’a ait uçak, 4 Aralık Perşembe günü yerel saatle 02.00’de Şanghay’dan havalandı ve Buenos Aires’teki Ezeiza Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı. Planlanandan 10 dakika daha erken iniş yapan uçak, bu uçuş süresiyle dünyanın en uzun ticari uçuşunu tamamlamış oldu. Uçuş yaklaşık 29 saat sürerken 12 bin 400 mil yol alındı.

Uçak, Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde yakıt ikmali yapmak ve uçuş ekibini değiştirmek için mola verdi. Verilen mola nedeniyle en uzun kesintisiz uçuş ünvanı ise alınamadı.