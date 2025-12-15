Dünyanın En Uzun Uçak Yolculuğunda İlk Sefer Tamamlandı! Tam 29 Saat Sürüyor
Dünyanın en uzun uçak yolculuğu ilk kez tamamlandı! Dünya'nın çevresinin yaklaşık yarısını kat eden uçağın yolculuğu yaklaşık 29 saat sürdü. Çin'in Şanghay kentinden havalanan uçak, Buenos Aires’e indi.
China Eastern Airlines’a ait uçak, yakıt ikmali için Yeni Zelanda'da mola verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın en uzun uçak yolculuğunda ilk sefer tamamlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eski rekor ise Singapore Airlines'ın New York ve Singapur arasındaki 19 saatlik seferine aitti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın