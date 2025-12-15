onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyanın En Uzun Uçak Yolculuğunda İlk Sefer Tamamlandı! Tam 29 Saat Sürüyor

Dünyanın En Uzun Uçak Yolculuğunda İlk Sefer Tamamlandı! Tam 29 Saat Sürüyor

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
15.12.2025 - 16:57

Dünyanın en uzun uçak yolculuğu ilk kez tamamlandı! Dünya'nın çevresinin yaklaşık yarısını kat eden uçağın yolculuğu yaklaşık 29 saat sürdü. Çin'in Şanghay kentinden havalanan uçak, Buenos Aires’e indi. 

China Eastern Airlines’a ait uçak, yakıt ikmali için Yeni Zelanda'da mola verdi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyanın en uzun uçak yolculuğunda ilk sefer tamamlandı.

Dünyanın en uzun uçak yolculuğunda ilk sefer tamamlandı.

China Eastern Airlines’a ait uçak, 4 Aralık Perşembe günü yerel saatle 02.00’de Şanghay’dan havalandı ve Buenos Aires’teki Ezeiza Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı. Planlanandan 10 dakika daha erken iniş yapan uçak, bu uçuş süresiyle dünyanın en uzun ticari uçuşunu tamamlamış oldu. Uçuş yaklaşık 29 saat sürerken 12 bin 400 mil yol alındı.

Uçak, Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde yakıt ikmali yapmak ve uçuş ekibini değiştirmek için mola verdi. Verilen mola nedeniyle en uzun kesintisiz uçuş ünvanı ise alınamadı.

Eski rekor ise Singapore Airlines'ın New York ve Singapur arasındaki 19 saatlik seferine aitti.

Eski rekor ise Singapore Airlines'ın New York ve Singapur arasındaki 19 saatlik seferine aitti.

Dünyanın en uzun uçuşunu kutlamak için Şanghay ve Buenos Aires'te törenler düzenlendi. Auckland'da gelen uçak için bir karşılama töreni yapıldı. 316 koltuklu Boeing 777-300ER uçağı artık yıl boyunca haftada iki kez sefer yapacak. 

Bu ünvan, daha önce New York ve Singapur arasında 19 saatlik uçuş yapan Singapore Airlines'a aitti. Fakat bu ünvanın yeni sahibi uzun süre bu ünvana sahip olamayacak!

Avustralya'nın ulusal havayolu şirketi Qantas, Sidney, Londra ve New York arasında 'Project Sunrise' uçuşları planlarını açıkladı. Uçak, 20.000 litrelik ek yakıt deposu sayesinde 22 saate kadar kesintisiz uçabilecek. 2027'de faaliyete geçmesi ve 10.573 mil (yaklaşık 17.700 kilometre) mesafeyi kapsaması hedeflenen Londra-Sydney rotasının ünvanın yeni sahibi olacağı düşünülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın