ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bu kez yarışmacıya 300 bin TL değerinde bir soru soruldu. Bu kez astronomiyle ilgili bir soru açıldı. 300 bin tl değerindeki bu sorunun cevabı izleyenler tarafından da merak ediliyor. Yarışmacıya 'Dünyadan Çıplak Gözle Görülemeyen Güneş Sistemi'ndeki Tek Gezegen Hangisidir?' sorusu yöneltildi!

İşte dünyadan çıplak gözle görülemeyen tek gezegen!