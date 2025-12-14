onedio
Dünyadan Çıplak Gözle Görülemeyen Güneş Sistemi'ndeki Tek Gezegen Hangisidir?

Dilara Bağcı Peker
14.12.2025 - 22:46

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bu kez yarışmacıya 300 bin TL değerinde bir soru soruldu. Bu kez astronomiyle ilgili bir soru açıldı. 300 bin tl değerindeki bu sorunun cevabı izleyenler tarafından da merak ediliyor. Yarışmacıya 'Dünyadan Çıplak Gözle Görülemeyen Güneş Sistemi'ndeki Tek Gezegen Hangisidir?' sorusu yöneltildi!

İşte dünyadan çıplak gözle görülemeyen tek gezegen!

A: Merkür

B: Neptün

C: Uranüs

D: Jüpiter

Doğru Cevap: B, Neptün. 

Neptün, dünyadan çıplak gözle görülemeyen tek gezegendir.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
