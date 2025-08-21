onedio
Dünyadaki Suyun Yaklaşık Ne Kadarı Tatlı Sudur? Kim Milyoner Olmak İster Sorusunun Cevabı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.08.2025 - 22:16

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, 21 Ağustos 2025 Perşembe akşamı Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana geldi. Yarışmanın dikkat çeken sorularından biri 'Dünyadaki suyun yaklaşık ne kadarı tatlı sudur?' oldu. 

İşte 200.000 TL değerindeki sorunun detayları ve cevabı...

Dünyadaki Suyun Yaklaşık Ne Kadarı Tatlı Sudur?

A- Yüzde 3

B- Yüzde 13

C- Yüzde 23

D- Yüzde 33

Cevap: A, yani yüzde 3.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
