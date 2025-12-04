onedio
Dünyada Türkiye’den Daha Fazla Kara Sınır Komşusu Olan Kaç Ülke Vardır?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.12.2025 - 21:40

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 4 Aralık 2025 Perşembe akşamı coğrafya bilgisi gerektiren dikkat çekici bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Türkiye’nin kara sınırı komşusu 8 taneyken BM’ye üye 193 ülke arasında 8’den fazla kara sınırı komşusu olan kaç ülke vardır?” sorusu yöneltildi. Bu istatistik izleyicilerin dünya haritasındaki sınır yoğunluğu olan ülkeleri merak etmesine neden oldu.

Türkiye’nin kara sınırı komşusu 8 taneyken BM’ye üye 193 ülke arasında 8’den fazla kara sınırı komşusu olan kaç ülke vardır?

A: 6

B: 16

C: 26

D: 36

Doğru Cevap: A: 6

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
