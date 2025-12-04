Dünyada Türkiye’den Daha Fazla Kara Sınır Komşusu Olan Kaç Ülke Vardır?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 4 Aralık 2025 Perşembe akşamı coğrafya bilgisi gerektiren dikkat çekici bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Türkiye’nin kara sınırı komşusu 8 taneyken BM’ye üye 193 ülke arasında 8’den fazla kara sınırı komşusu olan kaç ülke vardır?” sorusu yöneltildi. Bu istatistik izleyicilerin dünya haritasındaki sınır yoğunluğu olan ülkeleri merak etmesine neden oldu.