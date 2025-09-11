onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Dünyada Bir İlk: Arnavutluk’ta Yapay Zeka, Kamu İhalelerinden Sorumlu Bakan Olarak Atandı

Dünyada Bir İlk: Arnavutluk’ta Yapay Zeka, Kamu İhalelerinden Sorumlu Bakan Olarak Atandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.09.2025 - 23:52

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, aralarında Kamu İhalelerinden Sorumlu AI (yapay zeka) Bakan Diella'nın da yer aldığı yeni kabinedeki isimleri duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rama, Genel Başkanlığını yaptığı Sosyalist Parti'nin Ulusal Meclis toplantısında, 11 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından görev yapacak kabineyi açıkladı.

Rama, Genel Başkanlığını yaptığı Sosyalist Parti'nin Ulusal Meclis toplantısında, 11 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından görev yapacak kabineyi açıkladı.

Başbakan Rama, AI Bakan Diella'nın Kamu İhalelerinden Sorumlu Bakanlıktan sorumlu olacağını ifade etti.

Rama'nın açıkladığı kabinede şu isimler yer aldı: 'Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ile Enerji Bakanı Belinda Balluku, İçişleri Bakanı Albana Koçiu Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali, Maliye Bakanı Petrit Malaj, Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Delina Ibrahimaj, Eğitim Bakanı Mirela Kumbaro, Adalet Bakanı Besfort Lamallari, Savunma Bakanı Pirro Vengu, Sağlık ve Sosyal Refah Bakanı Evis Sala, Kültür, Turizm ve Spor Bakanı Blendi Gonxhja, Çevre Bakanı Sofjan Jaupaj, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Andis Salla, Kamu İdaresi ve Yolsuzlukla Mücadele Bakanı Adea Pirdeni, Yerel Yönetimler Bakanı Ervin Demo, Parlamento ile İlişkiler Bakanı Toni Gogu, Avrupa Birliği (AB) Başmüzakerecisi ve Devlet Bakanı Majlinda Duka.'

Kabinenin ilerleyen günlerde oylanarak göreve gelmesi bekleniyor. Bu arada Rama, 11 Mayıs genel seçimlerinde 140 sandalyeli meclise 83 vekil sokarak zafer ilan etmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın