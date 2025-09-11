Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürünleri İfşa Etti: Güvenlik Açıklığı Bulunan İki Lavabo Açıcının Satışı Yasaklandı

Bakanlığın sisteminden yapılan açıklamaya göre; 8683454001513 (Oxfo Proboom) ve 8684127033039 (Cer) olan ‘Oxfo Proboom’ ve ‘Cer’ marka lavabo açıcıların satışı yasaklandı, ayrıca iki ürün için de piyasadan toplatma kararı verildi.

Alınan kararın gerekçesi ise şu şekilde paylaşıldı: “Çocuk emniyetli kapatma düzeneği ile dokunsal uyarıların bulunmaması”