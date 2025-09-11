onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürünleri İfşa Etti: Güvenlik Açıklığı Bulunan İki Lavabo Açıcının Satışı Yasaklandı

Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürünleri İfşa Etti: Güvenlik Açıklığı Bulunan İki Lavabo Açıcının Satışı Yasaklandı

ifşa
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.09.2025 - 22:20 Son Güncelleme: 11.09.2025 - 23:35

Ticaret Bakanlığı kararıyla iki lavabo açıcı için “Çocuk emniyetli kapatma düzeneği ile dokunsal uyarıların bulunmaması” gerekçesiyle satışı yasaklandı ve piyasadan toplatılması kararı verildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ndeki yeni bildiriminde 2 ürünün satışının yasaklandığı duyuruldu.

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ndeki yeni bildiriminde 2 ürünün satışının yasaklandığı duyuruldu.

Bakanlığın sisteminden yapılan açıklamaya göre; 8683454001513 (Oxfo Proboom) ve 8684127033039 (Cer) olan ‘Oxfo Proboom’ ve ‘Cer’ marka lavabo açıcıların satışı yasaklandı, ayrıca iki ürün için de piyasadan toplatma kararı verildi. 

Alınan kararın gerekçesi ise şu şekilde paylaşıldı: “Çocuk emniyetli kapatma düzeneği ile dokunsal uyarıların bulunmaması”

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın