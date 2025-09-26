onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Dünyaca Ünlü Oyuncu Jennifer Lawrence Filistin'de Yaşananlara "Soykırım" Dedi

Dünyaca Ünlü Oyuncu Jennifer Lawrence Filistin'de Yaşananlara "Soykırım" Dedi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.09.2025 - 00:02

Açlık Oyunları filmiyle geniş hayran kitlesine ulaşan dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, San Sebastián Film Festivali'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Filistin'de yaşananlara yorumunu sorması üzerine Jennifer Lawrence, “Soykırımdan başka bir şey değil ve bu gerçekten dehşet verici” diye konuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyaca ünlü Jennifer Lawrence, Gazze’de yaşananları “Soykırım” olarak nitelendi.

Dünyaca ünlü Jennifer Lawrence, Gazze’de yaşananları “Soykırım” olarak nitelendi.

San Sebastián Film Festivali'nde açıklamalarda bulunan Jennifer Lawrence, ABD siyaseti ve Gazze’de yaşananlara dair konuştu. ABD’de ifade özgürlüğünün giderek zayıfladığına dair endişelerini dile getiren Lawrence, “Gazze’de yaşananlar soykırım” dedi. 

Bir gazetecinin Filistin'de yaşananları, çocukların ölmesini ve yaşananlar korkup korkmadığını sorması üzerine Lawrence, 'Korkuyorum. Bu gerçekten çok üzücü. Olanlar, soykırımdan başka bir şey değil ve bu gerçekten dehşet verici. Çocuklarım ve tüm çocuklar için endişeliyim. En çok üzen ise ABD siyasetindeki saygısızlık ve bunun çocuklara normalmiş gibi gösterilmesi. Çocuklar, politikacıların yalan söylemesini sıradan bir durum olarak görecek' dedi.

"İfade ve düşünce özgürlüğümüz tehdit altında."

"İfade ve düşünce özgürlüğümüz tehdit altında."

Sanatçılara yönelenen öfkenin yanlış olduğunu dile getiren dünyaca ünlü oyuncu, öfkenin sorumlulara odaklamak gerektiğini belirtti. ABD’de ifade özgürlüğünün tehdit altında olduğunu söyleyen Lawrence, “Dünyanın bir tarafında neler olduğunu görmezden geldiğinizde, yakında da yanınızda olacak. İfade ve düşünce özgürlüğümüz tehdit altında. Sinema dünyası olarak sesimizi sanatsal yollarla kullanmak, bu tür festivallerde birbirimizden öğrenmek, hepimizin bağlantılı olduğunu ve empati ile özgürlüğü hak ettiğimizi anlamak çok önemli” ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın