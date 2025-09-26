Dünyaca Ünlü Oyuncu Jennifer Lawrence Filistin'de Yaşananlara "Soykırım" Dedi
Açlık Oyunları filmiyle geniş hayran kitlesine ulaşan dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, San Sebastián Film Festivali'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Filistin'de yaşananlara yorumunu sorması üzerine Jennifer Lawrence, “Soykırımdan başka bir şey değil ve bu gerçekten dehşet verici” diye konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyaca ünlü Jennifer Lawrence, Gazze’de yaşananları “Soykırım” olarak nitelendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"İfade ve düşünce özgürlüğümüz tehdit altında."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın