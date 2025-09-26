Dünyaca Ünlü Oyuncu Jennifer Lawrence Filistin'de Yaşananlara "Soykırım" Dedi

San Sebastián Film Festivali'nde açıklamalarda bulunan Jennifer Lawrence, ABD siyaseti ve Gazze’de yaşananlara dair konuştu. ABD’de ifade özgürlüğünün giderek zayıfladığına dair endişelerini dile getiren Lawrence, “Gazze’de yaşananlar soykırım” dedi.

Bir gazetecinin Filistin'de yaşananları, çocukların ölmesini ve yaşananlar korkup korkmadığını sorması üzerine Lawrence, 'Korkuyorum. Bu gerçekten çok üzücü. Olanlar, soykırımdan başka bir şey değil ve bu gerçekten dehşet verici. Çocuklarım ve tüm çocuklar için endişeliyim. En çok üzen ise ABD siyasetindeki saygısızlık ve bunun çocuklara normalmiş gibi gösterilmesi. Çocuklar, politikacıların yalan söylemesini sıradan bir durum olarak görecek' dedi.