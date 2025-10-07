Dünya Geneli Kolektif Gökyüzü Enerjisi

Koç Dolunayı’nın Türkiye Haritasındaki Etkisi

Türkiye'nin astrolojik haritasında Akrep burcu yükselene sahip olması, Koç burcundaki Dolunay'ın 6. ev konularını aydınlatmasına neden oluyor. Sağlık sektörü, kamu çalışanları, ordu ve kolluk kuvvetleri bu dönemde ön plana çıkabilir. Toplumsal hareketlenmeler ve kamuoyunu etkileyen açıklamalar beklenebilir.

Ruh Sağlığı ve Sosyal Hassasiyetler

Balık burcundaki tutulmanın ardından halkın psikolojik yapısı daha kırılgan olabilir. Ruhsal destek arayışları, bağımlılıklar ve psikolojik travmalar kamuoyunda yer bulabilir. Bireysel bilinçlenmeyi destekleyecek kamu kampanyaları önem kazanıyor.

Uluslararası İlişkiler ve Medya Alanı

Mars ve Plüton’un uyumlu açısı Türkiye haritasında 3. ve 9. evleri etkiliyor. Bu da eğitim, medya, iletişim ve dış ilişkiler alanında yeni yapılandırmaların ve diplomatik hareketlerin yoğunlaşabileceğine işaret ediyor.

Bireysel Düzeyde Etkiler

Koç Dolunayı: Cesaret ve Bağımsızlık Teması

7 Ekim’de gerçekleşecek Dolunay, bireysel düzeyde içsel bir uyanışı tetikliyor. Koç, Terazi, Oğlak ve Yengeç burçlarının ilk derecelerinde gezegen yerleşimi olan kişiler için etkiler daha belirgin olacak. Bireysel özgürlük, karar alma gücü ve sınır çizme temaları ön plana çıkıyor.

Mars–Plüton Üçgeni: İçsel Gücün Uyanışı

Mars ile Plüton’un olumlu açısı, kişisel motivasyonu güçlendirebilir. Ruhsal derinleşme, fiziksel olarak yeni bir rutine başlama ve geçmişi arındırma enerjisi ön planda.

Merkür Terazi’de ve Kiron Karşıtlığı: İlişkilerde Denge Testi

Merkür’ün Terazi burcundaki seyri, ilişkilerde adil ve diplomatik iletişimi teşvik ediyor. Ancak Kiron ile olan karşıtlık, geçmişte kalan kırgınlıkların yeniden ortaya çıkmasına neden olabilir.