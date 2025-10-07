Dünya Geneli Kolektif Gökyüzü Enerjisi

onedio
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
07.10.2025 - 08:24

Tutulma Sonrası Dalgalar ve Koç Dolunayı Etkisi

29 Eylül'de gerçekleşen Balık burcundaki Ay Tutulması’nın ardından, bu hafta Koç burcunda 7 Ekim’de gerçekleşecek Dolunay ile birlikte güçlü bir yüzleşme enerjisi devreye giriyor. Kolektif düzlemde içsel sorgulamalar, sistemsel arınmalar ve dağınık yapıların çözülmesi gibi etkiler görünür hale geliyor.

Mars–Plüton Üçgeni: Güç Mücadelesi ve Karar Anı

Mars–Plüton Üçgeni: Güç Mücadelesi ve Karar Anı

Mars’ın Yengeç, Plüton’un Oğlak burcundaki konumları ile oluşan uyumlu açı, global düzeyde otorite figürlerinin önemli kararlar almasına yol açabilir. Güvenlik stratejilerinin yeniden yapılandırılması ve enerjide dönüşüm politikalarının açıklanması beklenebilir. Dünya genelinde doğa olaylarında artış, askeri hareketlilikler, protestolar ve jeopolitik restleşmeler görülebilir.

Merkür–Kiron Karşıtlığı: Sözler Yaralayabilir

Terazi burcundaki Merkür ile Koç burcundaki Kiron’un karşıt açısı, diplomatik dilde kırılganlıkları artırıyor. Dünya sahnesinde ülkeler arası diyaloglarda gerginlik ve adalet temelli tartışmaların gündeme gelmesi olası.

Türkiye – Ulusal Gökyüzü Yorumu

Türkiye – Ulusal Gökyüzü Yorumu

Koç Dolunayı’nın Türkiye Haritasındaki Etkisi

Türkiye'nin astrolojik haritasında Akrep burcu yükselene sahip olması, Koç burcundaki Dolunay'ın 6. ev konularını aydınlatmasına neden oluyor. Sağlık sektörü, kamu çalışanları, ordu ve kolluk kuvvetleri bu dönemde ön plana çıkabilir. Toplumsal hareketlenmeler ve kamuoyunu etkileyen açıklamalar beklenebilir.

Ruh Sağlığı ve Sosyal Hassasiyetler

Balık burcundaki tutulmanın ardından halkın psikolojik yapısı daha kırılgan olabilir. Ruhsal destek arayışları, bağımlılıklar ve psikolojik travmalar kamuoyunda yer bulabilir. Bireysel bilinçlenmeyi destekleyecek kamu kampanyaları önem kazanıyor.

Uluslararası İlişkiler ve Medya Alanı

Mars ve Plüton’un uyumlu açısı Türkiye haritasında 3. ve 9. evleri etkiliyor. Bu da eğitim, medya, iletişim ve dış ilişkiler alanında yeni yapılandırmaların ve diplomatik hareketlerin yoğunlaşabileceğine işaret ediyor.

Bireysel Düzeyde Etkiler

Koç Dolunayı: Cesaret ve Bağımsızlık Teması

7 Ekim’de gerçekleşecek Dolunay, bireysel düzeyde içsel bir uyanışı tetikliyor. Koç, Terazi, Oğlak ve Yengeç burçlarının ilk derecelerinde gezegen yerleşimi olan kişiler için etkiler daha belirgin olacak. Bireysel özgürlük, karar alma gücü ve sınır çizme temaları ön plana çıkıyor.

Mars–Plüton Üçgeni: İçsel Gücün Uyanışı

Mars ile Plüton’un olumlu açısı, kişisel motivasyonu güçlendirebilir. Ruhsal derinleşme, fiziksel olarak yeni bir rutine başlama ve geçmişi arındırma enerjisi ön planda.

Merkür Terazi’de ve Kiron Karşıtlığı: İlişkilerde Denge Testi

Merkür’ün Terazi burcundaki seyri, ilişkilerde adil ve diplomatik iletişimi teşvik ediyor. Ancak Kiron ile olan karşıtlık, geçmişte kalan kırgınlıkların yeniden ortaya çıkmasına neden olabilir.

Haftalık Enerji Ajandası

Haftalık Enerji Ajandası

Bu hafta gökyüzü bizden şunu istiyor: Kendine sadık kal. Kendi kararını al ve cesaretle hareket et. İç sesini bastırma. Bu süreçte hem zihinsel hem ruhsal cesaret, seni yeni bir yaşam döngüsüne taşıyacak.

